Nawada: लाठी-डंडे से पीट-पीटकर युवक की हत्या, पत्नी घायल... जानें क्या है पूरा मामला

Nawada News: कौवाकोल में मधुरापुर गांव निवासी उपेन्द्र यादव का काफी दिनों से उनके ही सगे भाई से जमीन विवाद चल रहा था. कुछ महीने पहले उपेन्द्र यादव द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे. शनिवार को दूसरे पक्ष द्वारा लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उपेन्द्र यादव और उनकी पत्नी सोना देवी को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई. पत्नी गंभीर रूप से घायल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:33 AM IST

Nawada News: नवादा जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जमीन विवाद को लेकर सगे भाइयों में मारपीट हुई. जिसमें एक 45 वर्षीय युवक और उसकी पत्नी घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए पीएचसी भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई. वही मारपीट की घटना में घायल हुई पत्नी जिंदगी और मौत से जूझ रही है. 

45 वर्षीय  युवक की हत्या
बता दें कि की नवादा जिले कौवाकोल में पीट-पीटकर 45 वर्षीय  युवक की हत्या कर दी गई है. मामला शनिवार (18 अक्टूबर) का है, जहां कौवाकोल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर पंचायत अन्तर्गत मधुरापुर गांव में  युवक की हत्या हो गई है और पत्नी जीवन और मौत से जूझ रही है. घटना को लेकर मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मधुरापुर गांव निवासी उपेन्द्र यादव की काफी दिनों से उनके ही सगे भाई से जमीन विवाद चल रहा था. कुछ महीने पहले उपेन्द्र यादव द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे.

जमीन विवाद को लेकर मारपीट
इस बीच शनिवार (18 अक्टूबर) को दूसरे पक्ष के द्वारा लाठी-डंडे और हरवे हथियार टांगी से पीट-पीटकर उपेन्द्र यादव एवं उनकी पत्नी सोना देवी को बुरी तरह घायल कर दिया. मारपीट की घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस के सहयोग से दोनों घायलों को कौवाकोल पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उपेन्द्र यादव की मौत हो गई. वहीं सोना देवी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नवादा रेफर कर दिया गया. तीन लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है. जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है. थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा, नवादा

