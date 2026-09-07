/नवादा में 7 लाख की विदेशी शराब बरामद, वरना कार से 236 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

Nawada News: बिहार के नवादा जिले में पूर्ण शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर हुई सघन वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक सफेद रंग की हुंडई वरना कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. कार की तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांड की कुल 236.16 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई जा रही है.