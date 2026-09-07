Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादा में 7 लाख की विदेशी शराब बरामद, वरना कार से 236 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

नवादा में 7 लाख की विदेशी शराब बरामद, वरना कार से 236 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

Nawada News: नवादा के रजौली समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग ने वाहन जांच के दौरान हुंडई वरना कार से 236.16 लीटर विदेशी शराब बरामद की. जब्त शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई जा रही है. मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 07, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:19 AM IST
नवादा में 7 लाख की विदेशी शराब बरामद, वरना कार से 236 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: नवादा में 7 लाख की विदेशी शराब बरामद, वरना कार से 236 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना में गंगा का रौद्र रूप! मसौढ़ी में एक मासूम समेत 3 लोगों की डूबने से मौत
2
3
4
5