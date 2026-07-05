Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादा में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के मासूम की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्या, मचा कोहराम

नवादा में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के मासूम की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्या, मचा कोहराम

Nawada News: बिहार के नवादा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. काशीचक के बौरी गांव में 7 साल के मासूम आर्यन राज का शव तालाब किनारे मिला. आंखें फोड़कर हत्या की आशंका के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:21 AM IST
नवादा में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के मासूम की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्या, मचा कोहराम
Image Credit: नवादा में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के मासूम की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला, सड़क से लेकर अस्पताल तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
patna news49 min ago
2
patna news1 hr ago
3
Bettiah news1 hr ago
4
bihar breaking news1 hr ago
5
Nalanda News2 hrs ago