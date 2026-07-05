/नवादा में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के मासूम की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्या, मचा कोहराम

परिजनों के अनुसार, आर्यन शनिवार की दोपहर करीब तीन बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. रात में खोजबीन के दौरान तालाब किनारे उसका शव पड़ा मिला. शव की हालत बेहद भयावह थी. बच्चे की दोनों आंखों से खून बह रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसकी आंखों फोड़ दिया गया था. परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काशीचक लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक डॉ. सफीक आलम ने उसे मृत घोषित कर दिया.