/नवादा में हैवानियत की हदें पार, 7 साल के मासूम की आंखें फोड़कर बेरहमी से हत्या, मचा कोहराम

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. बौरी गांव में सात वर्षीय मासूम आर्यन राज की निर्मम हत्या कर दी गई है. बच्चे का शव गांव के पास एक तालाब किनारे बरामद हुआ. मृतक की पहचान कारु चौधरी के पुत्र आर्यन राज के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
परिजनों के अनुसार, आर्यन शनिवार की दोपहर करीब तीन बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. रात में खोजबीन के दौरान तालाब किनारे उसका शव पड़ा मिला. शव की हालत बेहद भयावह थी. बच्चे की दोनों आंखों से खून बह रहा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसकी आंखों फोड़ दिया गया था. परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काशीचक लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक डॉ. सफीक आलम ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही काशीचक थाना प्रभारी गौतम कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे. मासूम की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया. हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह जानने के लिए हर पहलू से जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा