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नवादाः शौच के लिए गया, फिर वापस ही नहीं आया, पुलिस की लापरवाही से विचाराधीन कैदी फरार

Nawada Crime News: नवादा मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी को जेल में अचानक से बेहोश होने की वजह से गुरुवार (17 जुलाई) को सदर अस्पताल में भर्ती कराय गया था. शुक्रवार को उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट नॉर्मल आई, जिसके बाद वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:54 AM IST
नवादाः शौच के लिए गया, फिर वापस ही नहीं आया, पुलिस की लापरवाही से विचाराधीन कैदी फरार
Image Credit: नवादाः सदर अस्पताल से विचाराधीन कैदी फरार, शौच का बहाना बनाकर पुलिस को दिया चकमा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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