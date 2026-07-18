/नवादाः शौच के लिए गया, फिर वापस ही नहीं आया, पुलिस की लापरवाही से विचाराधीन कैदी फरार

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नवादा के सदर अस्पताल के कैदी वार्ड से विचाराधीन बंदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. फरार बंदी की पहचान धमौल थाना क्षेत्र के अलाउद्दीन के पुत्र असगर मलिक उर्फ दारा के रूप में हुई है. वह चोरी के एक मामले में न्यायिक हिरासत में नवादा मंडल कारा में बंद था. जेल में चक्कर आने और बेहोश होने की शिकायत के बाद गुरुवार (17 जुलाई) को उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुक्रवार (18 जुलाई) को उसका सीटी स्कैन भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट सामान्य बताई गई.
रिपोर्ट आने के बाद कैदी ने शौच जाने का बहाना बनाया और पुलिस की निगरानी से निकलकर फरार हो गया. कैदी वार्ड से बंदी के भागते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं. घटना के बाद नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह अस्पताल पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कराई. CCTV फुटेज में वह कैदी रूम से निकलकर तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है. उसके पीछे सुरक्षा में तैनात एक सिपाही भी दौड़ता है. हालांकि, कैदी सिपाही को चकमा देकर अस्पताल से बाहर निकलने में सफल रहा.
फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है. लगातार दूसरी बार अस्पताल से कैदी फरार होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट- यशवंत