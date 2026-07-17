/नवादा के लाल का कमाल: NEET-UG 2026 परीक्षा में आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में हासिल की चौथी रैंक, जिले में जश्न

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बिहार के नवादा जिले ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. वारिसलीगंज के रहने वाले सुनील कुमार भालोटिया के पुत्र आयुष भालोटिया ने मेडिकल की सबसे कठिन परीक्षा NEET-UG में पूरे भारत में चौथा रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. रिजल्ट घोषित होते ही भालोटिया परिवार में खुशी का माहौल है. परिजन एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और गले लगकर बधाई दे रहे हैं. आयुष के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
कड़ी मेहनत और लगन से हासिल किया मकाम
आयुष ने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई वारिसलीगंज के ही एक निजी विद्यालय से की है. अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसने यह मुकाम हासिल किया है. आयुष की इस सफलता से पूरे नवादा जिले में गर्व का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आयुष ने साबित कर दिया कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं.
NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी
बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एसेंजी यानी NTA ने गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को NEET UG 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया गया है. पेपर लीक होने के कारण 21 जून को री-एग्जाम कराया गया था. इस एग्जाम में 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. वहीं, इस बार परीक्षा में 11.21 लाख उम्मीदवार क्वाफिफाई हुए हैं. आप अपना रिजल्ट neet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
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