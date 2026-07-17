/नवादा के लाल का कमाल: NEET-UG 2026 परीक्षा में आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में हासिल की चौथी रैंक, जिले में जश्न

बिहार के नवादा जिले ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. वारिसलीगंज के रहने वाले सुनील कुमार भालोटिया के पुत्र आयुष भालोटिया ने मेडिकल की सबसे कठिन परीक्षा NEET-UG में पूरे भारत में चौथा रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. रिजल्ट घोषित होते ही भालोटिया परिवार में खुशी का माहौल है. परिजन एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और गले लगकर बधाई दे रहे हैं. आयुष के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.