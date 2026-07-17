Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादा के लाल का कमाल: NEET-UG 2026 परीक्षा में आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में हासिल की चौथी रैंक, जिले में जश्न

नवादा के लाल का कमाल: NEET-UG 2026 परीक्षा में आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में हासिल की चौथी रैंक, जिले में जश्न

NEET-UG 2026 Result: नवादा के लाल ने कमाल कर दिखाया है. NEET-UG 2026 परीक्षा में वारिसलीगंज के आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में चौथा रैंक हासिल किया है. उनके परिवार समेत पूरे जिले में जश्न का माहौल है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:05 AM IST
नवादा के लाल का कमाल: NEET-UG 2026 परीक्षा में आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में हासिल की चौथी रैंक, जिले में जश्न
Image Credit: NEET-UG 2026 परीक्षा में आयुष भालोटिया ने पूरे भारत में हासिल की चौथी रैंक (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
साइबर फ्रॉड: सारण में 3 मोबाइल और 55 डेबिट कार्ड के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार
Saran News6:08 PM IST
2
Supaul News5:38 PM IST
3
BJP5:20 PM IST
4
Samastipur News5:03 PM IST
5
borewellJul 16