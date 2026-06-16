/विपरीत परिस्थितियों को मात देकर नवादा के लाल ने रचा इतिहास, IRPrO के लिए हुआ दिव्यांशु का चयन

दिव्यांशु रॉय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हर वर्ष प्रत्येक देश से केवल पांच सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया जाता है. भारत से चयनित प्रतिभागियों में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो नवादा और बिहार के लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि उनकी टीम किसानों की समस्याओं के समाधान और खेती को सुरक्षित एवं बेहतर बनाने से जुड़े एक विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा.