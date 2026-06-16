Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /विपरीत परिस्थितियों को मात देकर नवादा के लाल ने रचा इतिहास, IRPrO के लिए हुआ दिव्यांशु का चयन

विपरीत परिस्थितियों को मात देकर नवादा के लाल ने रचा इतिहास, IRPrO के लिए हुआ दिव्यांशु का चयन

Nawada News: नवादा के गोनवां गांव के दिव्यांशु रॉय का चयन प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ओलंपियाड (IRPrO) के लिए हुआ है. भारत में प्रथम स्थान हासिल करने वाले दिव्यांशु जुलाई 2026 में इंडोनेशिया में किसानों की समस्याओं के समाधान से जुड़े अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 16, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:40 AM IST
विपरीत परिस्थितियों को मात देकर नवादा के लाल ने रचा इतिहास, IRPrO के लिए हुआ दिव्यांशु का चयन
Image Credit: विपरीत परिस्थितियों को मात देकर नवादा के लाल ने रचा इतिहास, IRPrO के लिए हुआ दिव्यांशु का चयन

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विपरीत परिस्थितियों को मात देकर नवादा के लाल ने रचा इतिहास, IRPrO के लिए हुआ चयन
Nawada News3 min ago
2
patna news5 min ago
3
Muzaffarpur News32 min ago
4
Kishanganj News38 min ago
5
Patna-Purnia Expressway6:00 PM IST