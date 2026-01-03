नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ दबोचा

Patna News: भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए बिहार के सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को नवादा जिले के अकबरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोपी को सुनियोजित तरीके से चलाए गए जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया. यह मामला नवादा के वारिसलीगंज निवासी विकास कुमार द्वारा पटना स्थित सतर्कता विभाग मुख्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ.

अपनी शिकायत में विकास कुमार ने आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एक मामले को निपटाने के बदले पैसे मांग रहा था. शिकायत की पुष्टि करने और उसे सही पाए जाने पर सतर्कता विभाग ने डीएसपी गौतम कृष्णा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया. टीम नवादा पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

शिकायतकर्ता द्वारा सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को 25,000 रुपए की रिश्वत सौंपते ही सतर्कता दल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी सब-इंस्पेक्टर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पटना ले जाया गया, जहां उसे सतर्कता विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा. इस गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को बल मिला है.

सतर्कता अधिकारियों ने कहा कि पद का दुरुपयोग करके निजी लाभ कमाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. इससे पहले, 23 दिसंबर, 2025 को सिवान जिले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार अधिकारी की पहचान कन्हैया कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो सिवान पुलिस स्टेशन में तैनात था.

