Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062535
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ दबोचा

Patna News: बिहार के नवादा जिले में सतर्कता विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अकबरपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कियाशिकायत के आधार पर बिछाए गए जाल में फंसाकर की गई इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:29 PM IST

Trending Photos

नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ दबोचा
नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने रंगे हाथ दबोचा

Patna News: भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए बिहार के सतर्कता विभाग ने शुक्रवार को नवादा जिले के अकबरपुर पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोपी को सुनियोजित तरीके से चलाए गए जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया. यह मामला नवादा के वारिसलीगंज निवासी विकास कुमार द्वारा पटना स्थित सतर्कता विभाग मुख्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ.

अपनी शिकायत में विकास कुमार ने आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एक मामले को निपटाने के बदले पैसे मांग रहा था. शिकायत की पुष्टि करने और उसे सही पाए जाने पर सतर्कता विभाग ने डीएसपी गौतम कृष्णा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया. टीम नवादा पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया.

ये भी पढ़ें: समस्तीपुर में आवारा कुत्तों का हमला, 6 वर्षीय बच्चे का कान नोचा, हालत गंभीर

Add Zee News as a Preferred Source

शिकायतकर्ता द्वारा सब-इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को 25,000 रुपए की रिश्वत सौंपते ही सतर्कता दल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. आरोपी सब-इंस्पेक्टर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पटना ले जाया गया, जहां उसे सतर्कता विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा. इस गिरफ्तारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को बल मिला है.

सतर्कता अधिकारियों ने कहा कि पद का दुरुपयोग करके निजी लाभ कमाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. इससे पहले, 23 दिसंबर, 2025 को सिवान जिले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार अधिकारी की पहचान कन्हैया कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो सिवान पुलिस स्टेशन में तैनात था.

इनपुट: आईएएनएस

TAGS

patna news

Trending news

patna news
नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने पकड़ा
BJP
'चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा देश...', BJP ने कुछ इस अंदाज में तेजस्वी को घेरा
Jharkhand Crime News
सरेआम बेइज्जती बनी मौत की वजह! धनबाद में मां-बेटी पर जुल्म, नाबालिग ने दी जान
Vaishali news
पत्नी को किया वीडियो कॉल और लगा ली फांसी, जानें ऑटो चालक ने क्यों उठाया ये कदम?
bihar samastipur news
समस्तीपुर में आवारा कुत्तों का हमला, 6 वर्षीय बच्चे का कान नोचा, हालत गंभीर
Munger News
Munger News: डीजे और भोजपुरी गानों के साथ निकली बुधिया देवी की शव यात्रा
Nawada Crime
ड्यूटी से घर लौट रहे डॉक्टर पर बदमाशों ने किया हमला, पत्थर से वार कर फोड़ दिया सिर
vaisali news
वैशाली में जमीन विवाद से ठप हुई पढ़ाई! रजिस्ट्री की मांग पर सरकारी स्कूल पर ताला
Railway Accident news
नए साल के तीसरे दिन रेल हादसा: चक्रधरपुर के बंडामुंडा में मालगाड़ी पटरी से उतरी
Begusarai crime news
बेगूसराय में अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, समझाने पर BJP नेता को पीटा