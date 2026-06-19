/नवादा में जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प, पांच लोग हिरासत में

स्थानीय लोगों ने गोली चलने की बात कही थी, हालांकि पुलिस जांच में घटनास्थल से किसी भी प्रकार का खोखा बरामद नहीं हुआ है. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. इस मामले में नगर थाना में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. एक पक्ष की ओर से उदय सिंह ने, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अमन कुमार ने मामला दर्ज कराया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.