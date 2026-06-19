/नवादा में जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प, पांच लोग हिरासत में

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड पर जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प हुई. पंपू कल रोड पर हुए इस विवाद में देखते ही देखते खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना में एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल हो गया. सूचना मिलते ही नवादा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने वहां मौजूद स्थानीय लोगों को हटाया.
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से कुल पांच लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हिरासत में लिए गए लोगों की भूमिका तथा उनके आने के कारणों का पता लगा रही है.
नवाद SDPO हुलास कुमार ने पत्रकारों को बताया कि कुछ लोगों द्वारा रोड़ेबाजी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि भाई और बहन के बीच जमीन बंटवारे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई.
स्थानीय लोगों ने गोली चलने की बात कही थी, हालांकि पुलिस जांच में घटनास्थल से किसी भी प्रकार का खोखा बरामद नहीं हुआ है. पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है. इस मामले में नगर थाना में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. एक पक्ष की ओर से उदय सिंह ने, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अमन कुमार ने मामला दर्ज कराया है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा