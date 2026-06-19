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नवादा में जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प, पांच लोग हिरासत में

Nawada News: नवादा के नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प हो गई. मारपीट और रोड़ेबाजी की इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ, जबकि पुलिस ने दोनों पक्षों से पांच लोगों को हिरासत में लिया है. मामले की जांच जारी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:34 AM IST
नवादा में जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प, पांच लोग हिरासत में
Image Credit: नवादा में जमीन विवाद को लेकर भाई-बहन के बीच हिंसक झड़प, पांच लोग हिरासत में

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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