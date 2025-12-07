Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3031939
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada News: मजार के पास प्रशांत को चाकू मारते रहे गुंडे, दुकानदार देखते रहे! जन्मदिन बना मौत का दिन

Nawada Murder: नगर थाना क्षेत्र के गोनावां स्थित मजार के पास बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान रामनगर मोहल्ले के 26 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह के रूप में हुई है. वारदात के समय घटनास्थल पर मौजूद दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर फरार हो गए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:43 AM IST

Trending Photos

नवादा पुलिस
नवादा पुलिस

Nawada Crime News: नवादा से एक दिल-दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की पीट-पीटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी और वहां मौजूद दुकानदार यह सबकुछ देखकर मौके से फरार हो गए. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के गोनावां स्थित मजार के पास हुई, जहां अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान रामनगर मोहल्ले के 26 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, प्रशांत कुमार पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह शुक्रवार (05 दिसंबर) को अपने दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने और अपना जन्मदिन मनाने नवादा आया था. 

उसके दोस्त रोशन कुमार ने बताया कि अपराधियों ने उसे मजार के पास घेर लिया और बेरहमी से मारपीट करने के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. इस निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना को देखकर स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलने पर एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी अविनाश कुमार सहित 50 पुलिसकर्मियों का दल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन कोई भी अपराधी हाथ नहीं लगा. अपराधी वारदात के बाद दूसरे इलाके में फरार हो गए.

ये भी पढ़ें- Jehanabad News: जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वाहन तोड़ा गया

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक प्रशांत अपने घर का सबसे बड़ा पुत्र था. उसके पिता जयपुर में निजी काम करते हैं. घटना के बाद घर में उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशांत रविवार को पटना लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके में 25 से 30 साल के अपराधियों का आतंक काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है. पुलिस को गुप्त रूप से कुछ अपराधियों के नाम बताए गए हैं. उनके घरों पर छापामारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस वारदात में शामिल कुछ अपराधी अभी एक हफ्ता पहले ही जेल से निकले हैं. इस घटना को लेकर डीएसपी हुलास कुमार ने पत्रकारों को बताया कि चाकू मार कर हत्या की गई है. हत्या की वजह पुलिस खंगाल रही है. पुलिस के द्वारा कई स्थानों पर छापामारी भी की जा रही है.

रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा

TAGS

Nawada News

Trending news

Nawada News
काश! कोई तो बचाता... मजार के पास गुंडे प्रशांत को चाकू मारते रहे, दुकानदार भाग गए
Bihar News
JJD का नया दांव, तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान
Chirag Paswan
LJPR में प्रकाश चंद्र और संगीता देवी को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा में मिला ये रोल
Patna police
पटना पुलिस ने नकली सोने के बिस्कुट देकर लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Samastipur News
समस्तीपुर में जमीन के नीचे मिला सीक्रेट तहखाना, 955 लीटर विदेशी शराब बरामद
Jharkhand news
झारखंड के छात्र की ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल में मौत से सनसनी, फंदे से लटका मिला शव
Bettiah news
बेतिया में खुले में मांस-मछली बिक्री पर रोक, नगर निगम ने जारी किया सख्त आदेश
Vinod Das
मुजफ्फरपुर में भाजपा नेता पर गोली चलने का मामला निकला झूठा, पुलिस जांच ने खोली पोल
CM nitish kumar
बिहार में 26000 करोड़ से तेज होगा औद्योगिक विकास, सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी
Satish Dubey
Bagaha News: बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे को लड्डुओं से तौलकर किया सम्मानित