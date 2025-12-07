Nawada News: मजार के पास प्रशांत को चाकू मारते रहे गुंडे, दुकानदार देखते रहे! जन्मदिन बना मौत का दिन

Nawada Crime News: नवादा से एक दिल-दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की पीट-पीटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी और वहां मौजूद दुकानदार यह सबकुछ देखकर मौके से फरार हो गए. यह घटना नगर थाना क्षेत्र के गोनावां स्थित मजार के पास हुई, जहां अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान रामनगर मोहल्ले के 26 वर्षीय प्रशांत कुमार उर्फ विपुल सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, प्रशांत कुमार पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह शुक्रवार (05 दिसंबर) को अपने दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने और अपना जन्मदिन मनाने नवादा आया था.

उसके दोस्त रोशन कुमार ने बताया कि अपराधियों ने उसे मजार के पास घेर लिया और बेरहमी से मारपीट करने के बाद चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. इस निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना को देखकर स्थानीय दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलने पर एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी अविनाश कुमार सहित 50 पुलिसकर्मियों का दल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन कोई भी अपराधी हाथ नहीं लगा. अपराधी वारदात के बाद दूसरे इलाके में फरार हो गए.

मृतक प्रशांत अपने घर का सबसे बड़ा पुत्र था. उसके पिता जयपुर में निजी काम करते हैं. घटना के बाद घर में उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशांत रविवार को पटना लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी हत्या कर दी गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस इलाके में 25 से 30 साल के अपराधियों का आतंक काफी बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है. पुलिस को गुप्त रूप से कुछ अपराधियों के नाम बताए गए हैं. उनके घरों पर छापामारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस वारदात में शामिल कुछ अपराधी अभी एक हफ्ता पहले ही जेल से निकले हैं. इस घटना को लेकर डीएसपी हुलास कुमार ने पत्रकारों को बताया कि चाकू मार कर हत्या की गई है. हत्या की वजह पुलिस खंगाल रही है. पुलिस के द्वारा कई स्थानों पर छापामारी भी की जा रही है.

