/नवादा में दर्दनाक हादसा: सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

बताया जा रहा है कि हाल की बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था. इसी दौरान निक्की अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने गया और अनजाने में गहरे गड्ढे में चला गया. काफी देर तक तलाश के बाद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.