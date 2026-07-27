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नवादा में दर्दनाक हादसा: सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Nawada News: नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय निक्की कुमार की दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों ने अवैध बालू खनन से बने गहरे गड्ढों को हादसे की वजह बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई और सुरक्षा उपायों की मांग की है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:48 AM IST
नवादा में दर्दनाक हादसा: सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Image Credit: नवादा में दर्दनाक हादसा: सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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