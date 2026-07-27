/नवादा में दर्दनाक हादसा: सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित सकरी नदी में डूबने से 12 वर्षीय निक्की कुमार की मौत हो गई. निक्की गोविंदपुर डीह निवासी सरकारी शिक्षक अवधेश कुमार भारती का सबसे छोटा पुत्र था. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार और गांव में शोक का माहौल है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, सकरी नदी में लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है. खनन के कारण नदी के बीच और किनारों पर कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण इन गड्ढों को न तो भरा गया और न ही वहां किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड लगाए गए.
बताया जा रहा है कि हाल की बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था. इसी दौरान निक्की अपने साथियों के साथ नदी में स्नान करने गया और अनजाने में गहरे गड्ढे में चला गया. काफी देर तक तलाश के बाद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. इधर, ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अवैध बालू खनन पर तत्काल रोक लगाने, नदी में बने गहरे गड्ढों को भरवाने और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा