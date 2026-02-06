Advertisement
Nawada

नवादा के जिला जज की अचानक मौत, आवास पर मिली थीं बेहोश

Judge Shilpi Soni Raj Death: नवादा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अचानक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह सरकारी आवास पर अचेत मिली थीं. अस्पताल में मृत घोषित किया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:39 PM IST

न्यायाधीश शिल्पी सोनी राज का आकस्मिक निधन
Nawada Judge Shilpi Soni Raj Death: नवादा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिल्पी सोनी राज का अचानक निधन हो गया है. नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि शुक्रवार सुबह 7:15 बजे धर्मशिला अस्पताल से सूचना मिली कि न्यायाधीश का शव वहां लाया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. जांच में सामने आया कि न्यायाधीश गुरुवार रात करीब 10:30 बजे रजौली चेक पोस्ट के पास चाय पीकर अपने सरकारी आवास पर सोने चली गई थीं.

शुक्रवार सुबह केयरटेकर अमरदीप ने उन्हें अचेत अवस्था में पाया. कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें धर्मशिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. केयरटेकर अमरदीप ने इस संबंध में एक आवेदन दिया है. 

पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है. इस प्रक्रिया के लिए एक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर हर पहलू की जांच की है.मृत्यु का स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी. न्यायाधीश का पोस्टमार्टम आईजीएमएस अस्पताल में कराया जाएगा. वहीं, नवादा की सिविल कोर्ट के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है. जहां हजारों की संख्या में मौजूद थे.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की तैयारी! पटना आवास पर पहुंची बिहार पुलिस

Nawada NewsJudge Shilpi Soni Raj deathBihar News

