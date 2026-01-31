Advertisement
Nawada News: नवादा में डोमिनोज पिज्जा सेंटर में टला बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर लीक करने से मची अफरा-तफरी

Nawada Gas Leak Case: डोमिनोज पिज्जा सेंटर में गैस लीक होने लगी, जिससे अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई. पूरी इमारत में दहशत का माहौल बन गया. जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने डोमिनोज स्टॉफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची. फायरमैन राहुल राज ने बताया कि उनके पहुंचने से पहले स्टॉफ ने दोनों लीक सिलेंडर्स मौके से हटा दिए थे.

Last Updated: Jan 31, 2026, 06:44 AM IST

डोमिनोज पिज्जा सेंटर में गैस सिलेंडर लीक हुआ
Nawada Gas Leak Case: नवादा नगर थाना क्षेत्र के अग्रवाल पंप स्थित विश्वकर्मा अपार्टमेंट के नीचे संचालित डोमिनोज पिज्जा सेंटर में शुक्रवार (30 जनवरी) की रात एक बड़ा हादसा टल गया. यहां रखे 17 से 18 एलपीजी गैस सिलेंडरों (LPG Gas Cylinder) में से दो से गैस लीक होने लगी, जिससे अपार्टमेंट में अफरा-तफरी मच गई. तेज गैस की गंध चार मंजिल तक फैल गई, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग घबराकर सीढ़ियों की ओर भागे. पूरी इमारत में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय निवासियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर डोमिनोज स्टॉफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. 

स्थानीय निवासी अजीत पाल सिंह ने कहा कि यदि कोई बड़ा विस्फोट होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता. उन्होंने दुकान को तुरंत बंद करने की मांग की. पेट्रोल पंप संचालक श्याम अग्रवाल ने बताया कि डोमिनोज फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करता है और हर 5-10 दिन में सिलेंडर लीकेज की शिकायत आती है. उन्होंने यह भी बताया कि वे कभी-कभी 20 तक सिलेंडर रख लेते हैं. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची. फायरमैन राहुल राज ने बताया कि उनके पहुंचने से पहले स्टॉफ ने दोनों लीक सिलेंडर्स मौके से हटा दिए थे. 

जांच में आउटलेट के अंदर 12-13 अन्य सिलेंडर मिले. उन्होंने मैनेजर के कमरे में सिलेंडर रखने की बात को पूरी तरह असुरक्षित बताया. फायर विभाग ने चेतावनी दी कि इतने सिलेंडर एक जगह रखना PESO नियमों का गंभीर उल्लंघन है.

अब अपार्टमेंटवासी और स्थानीय लोग इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं. उनकी मांग है कि दुकान की जांच की जाए, लाइसेंस की पड़ताल हो और ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए.

रिपोर्ट- यशवंत

