/नवादा में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता! बुलेट और 50 हजार रुपये की मांग, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

मृतका के पिता कपिल देव यादव ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि पति विपिन कुमार और उसके परिजन दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और हर महीने 50 हजार रुपये की मांग करते थे. मांग पूरी नहीं होने पर रूनी कुमारी के साथ मारपीट की जाती थी और उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया जाता था. परिवार ने कई बार समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.