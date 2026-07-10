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नवादा में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता! बुलेट और 50 हजार रुपये की मांग, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

Nawada News: नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के दलेलपुर गांव में 30 वर्षीय विवाहिता रूनी कुमारी की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया. मृतका के पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर बुलेट मोटरसाइकिल व हर महीने 50 हजार रुपये दहेज की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:11 AM IST
नवादा में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता! बुलेट और 50 हजार रुपये की मांग, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
Image Credit: नवादा में दहेज की बलि चढ़ी विवाहिता! बुलेट और 50 हजार रुपये की मांग, पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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