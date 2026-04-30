नवादा में दहेज की भेंट चढ़ी बेटी, तीन बच्चों की मां की संदिग्ध मौत, पिता ने लगाया 10 भर सोने के लिए हत्या का आरोप

नवादा: बिहार के नवादा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज के लालच ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. रजौली थाना क्षेत्र के अंधरबारी गांव में 25 साल की नेहा कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. नेहा तीन छोटे-छोटे बच्चों की मां थी, लेकिन उसके ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने लालच में आकर उसकी जान ले ली. इस घटना के बाद से नेहा के मायके में कोहराम मचा हुआ है और गांव के लोग भी सन्न हैं.

नेहा की शादी करीब छह साल पहले बड़े ही अरमानों के साथ अकबरपुर प्रखंड के कुलना गांव से अंधरबारी गांव के कुंदन कुमार के साथ हुई थी. शादी के शुरुआती दिनों के बाद नेहा ने तीन बच्चों को जन्म दिया, जिनमें दो प्यारे बेटे और एक नन्ही बेटी शामिल है. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नेहा के पिता का कहना है कि ससुराल के लोग अंदर ही अंदर नेहा को परेशान कर रहे थे. किसे पता था कि छह साल का यह रिश्ता इस तरह दर्दनाक अंत तक पहुंच जाएगा.

मृतका के पिता रामाशीष प्रसाद, जो खुद एक होमगार्ड जवान हैं, उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए दामाद और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले नेहा पर 10 भर सोने के गहने मायके से लाने का दबाव बना रहे थे. इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था. नेहा के पिता के अनुसार, दहेज के भूखे ससुराल वालों की मांग पूरी न होने पर वे नेहा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे。

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घटना के दिन नेहा के पिता को सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है. जब तक वे अस्पताल पहुँचते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. रामाशीष प्रसाद ने बताया कि वे ड्यूटी पर थे और जब अस्पताल पहुंचे तो देखा कि ससुराल वाले नेहा के शव को वहां लावारिस हालत में छोड़कर भाग गए थे. पिता का आरोप है कि अगर यह सामान्य मौत होती तो ससुराल वाले भागते नहीं. उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी को जहर देकर या गला दबाकर मारा गया है.

इस पूरी घटना में सबसे दुखद पहलू उन तीन मासूम बच्चों का है, जिन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया है. नेहा के तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी मां अब कभी लौटकर नहीं आएगी. मायके वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता रामाशीष प्रसाद बार-बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था, लेकिन दहेज के दानवों ने उसे छीन लिया.

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घटना की जानकारी मिलते ही रजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि पिता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे यह साफ हो सके कि नेहा की मौत कैसे हुई. पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.