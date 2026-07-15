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नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 121 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

Nawada News: बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग ने रजौली समेकित जांच चौकी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी महिंद्रा मराजो कार के इंडिकेटर में बने गुप्त तहखाने से 121.680 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की. मामले में झारखंड के बोकारो निवासी एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:09 PM IST
नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 121 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 121 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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