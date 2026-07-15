/नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 121 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

Nawada News: बिहार के नवादा जिला में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है. यह कार्रवाई रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर हो रही गाड़ी जांच के दौरान की गई. अधिकारियों ने जांच के दौरान एक सफेद रंग की महिंद्रा मराजो कार जिसका नंबर JH12K/2560 उस पर संदेह हुआ. फिर अधिकारियों ने उस गाड़ी रोककर तलाशी लेना शुरू की. तलाशी लेने पर कार में बेहद तरीके से बनाया गया गुप्त तहखाना मिला, जिसमें शराब छिपाकर रखी गई थी.