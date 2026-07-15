/नवादा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 121 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

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Nawada News: बिहार के नवादा जिला में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है. यह कार्रवाई रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर हो रही गाड़ी जांच के दौरान की गई. अधिकारियों ने जांच के दौरान एक सफेद रंग की महिंद्रा मराजो कार जिसका नंबर JH12K/2560 उस पर संदेह हुआ. फिर अधिकारियों ने उस गाड़ी रोककर तलाशी लेना शुरू की. तलाशी लेने पर कार में बेहद तरीके से बनाया गया गुप्त तहखाना मिला, जिसमें शराब छिपाकर रखी गई थी.
तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कार के इंडिकेटर के भीतर बने विशेष गुप्त चैंबर से ऑफिसर चॉइस ओरिजिनल व्हिस्की ब्रांड के 180 मिलीलीटर के कुल 676 टेट्रा पैक बरामद किए. जब्त किए गए शराब की कुल मात्रा 121.680 लीटर बताया गया है. उत्पाद विभाग के अनुसार शराब की खेप को इस तरह से छिपाया गया था कि जांच में पता लागाना बेहद मुश्किल था.हलांकि, अधिकारियों की सतर्कता से पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया.
इस कार्रवाई के दौरान झारखंड के बोकारो निवासी संजय कुमार साव को मौके से गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह एस अवैध शराब के कारोबार में शामिल था. पूछताछ के दौरान उससे शराब की खेप के स्रोत, गंतव्य और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
उत्पाद विभाग ने बताया कि शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही महिंद्रा मराजो की कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है. विभाग ने शराब और वाहन दोनों को जब्त कर लिया है तथा आरोपी के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा