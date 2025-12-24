Nawada News: नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना पर बरसे पप्पू खान, बोले- अपराधियों का कोई मजहब-जात नहीं होता

Nawada News: नवादा जिले में हाल ही में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है. इस मामले में पूर्व विधायक पप्पू खान ने नवादा के पूर्व राजद विधायक कौशल यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पप्पू खान का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोग अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्शनीय और चिंताजनक है. पूर्व विधायक पप्पू खान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधियों का कोई मजहब या जाति नहीं होती, अपराध केवल अपराध होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद नेताओं के द्वारा दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पप्पू खान ने प्रशासन से मांग की कि मॉब लिंचिंग की घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और संविधान की रक्षा करना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. बता दें कि बीती 5 दिसंबर को नवादा जिले के रोह प्रखंड के भट्टा गांव में मोहम्मद अतहर नाम के एक फेरीवाले को चोर समझकर लोगों ने खूब पीटा था. इस घटना में मोहम्मद अतहर की मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक अतहर हुसैन साइकिल पर गांव-गांव घूम कर साड़ी-कपड़े बेचने का काम करते थे. 5 दिसंबर को भी वह साइकिल पर साड़ी लादकर बेचने निकले थे, लेकिन भट्टा गांव में मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए. मृतक अतहर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि नाम और धर्म पूछ कर उसको बुरी तरह से मारा, जिससे 12 दिसंबर को उसकी मौत हो गई. परिजनों ने सही से इलाज भी नहीं होने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार करके जांच कर रही है.