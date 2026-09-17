/नवादा में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से 4 की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

Nawada News: बिहार के नवादा जिले में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा नवादा जिले के कादिरगंज, गोविंदपुर, नरहट और रजौली थाना क्षेत्रों में हुए. इस घटना के बाद मृतकों क परिवार में कोहराम मच गया है. ऐसा बताय जा रहा कि इस घटना में किसी परिवार ने अपने इकलौते बेटा खो दिया, तो किसी घर के कमाने वाले सदस्य की मौत से परिजनों के उपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.