/नवादा में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से 4 की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा नवादा जिले के कादिरगंज, गोविंदपुर, नरहट और रजौली थाना क्षेत्रों में हुए. इस घटना के बाद मृतकों क परिवार में कोहराम मच गया है. ऐसा बताय जा रहा कि इस घटना में किसी परिवार ने अपने इकलौते बेटा खो दिया, तो किसी घर के कमाने वाले सदस्य की मौत से परिजनों के उपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
नदी में डूबने से मासूम समेत दो की मौत
आपको बता दे कि पहली घटना कादिरगंज थाना क्षेत्र की नदी में हुई, जहां डूबने से 8 वर्षीय रोशन कुमार की मौत हो गई. मासूम की मौत की खबर मिलते परिवार में मातम छा गया है. दूसरी घटना गोविंदपुर प्रखंड के सिकरिया गांव में हुई. यहां नदी में डुबने से 40 वर्षीय सुबोध राम की जान चली गई. सुबोध राम की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
नरहट में 18 वर्षीय सागर और रजौली में 21 वर्षीय राजेश ने गंवाई जान
वहीं तीसरी घटना नरहट प्रखंड के कोनीबर गांव में हुई, जहां नदी में डूबने से 18 वर्षीय सागर कुमार की मौत हो गई. वहीं, चौथी घटना रजौली प्रखंड के दिबौर गांव में हुई. यहां नदी में डूबने से 21 वर्षीय राजेश कुमार की मौत हो गई. दोनों घटनाओं के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है.
चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
चारों घटनाओं की सूचना मिलने के बाद संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एक ही जिले में अलग-अलग स्थानों पर नदी में डूबने से चार लोगों की मौत के बाद इलाके में शोक का माहौल है. वहीं, इन हादसों से मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा