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नवादा में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से 4 की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के कादिरगंज, गोविंदपुर, नरहट और रजौली थाना क्षेत्रों में नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में 8 वर्षीय रोशन कुमार, 40 वर्षीय सुबोध राम, 18 वर्षीय सागर कुमार और 21 वर्षीय राजेश कुमार शामिल हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:24 PM IST
नवादा में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से 4 की मौत, परिवारों में मचा कोहराम
Image Credit: नवादा में अलग-अलग जगहों पर नदी में डूबने से 4 की मौत (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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