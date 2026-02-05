नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज, जिला प्रशासन ने शुरू की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

Nawada News: बिहार के नवादा में वर्षों से जाम की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है, खासकर रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले भीषण जाम ने आम लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है. अब इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में नवादा जिला प्रशासन ने ठोस और निर्णायक कदम उठाया है. वारिसलीगंज–नवादा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 33/बी1 पर एक भव्य रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस परियोजना के तहत करीब 1.50116 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. प्रशासन का मानना है कि आरओबी के निर्माण से न केवल जाम की समस्या खत्म होगी, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी सुगम और सुरक्षित बनेगी.

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) और बहु-विषयक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है. इसके आधार पर समाहर्त्ता, नवादा द्वारा RFCTLARR अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत नवादा अंचल के मौजा मिर्जापुर में स्थित संबंधित भूखंडों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जा रही है. यह अधिसूचना परियोजना के लिए भूमि अर्जन की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है.

अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में वर्णित भूमि का कोई भी क्रय-विक्रय या हस्तांतरण जिला समाहर्त्ता की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का भार या विलंब (विल्लंगम) उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त, बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के तहत अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

गौरतलब है कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों के लगातार आवागमन के कारण घंटों जाम लगना आम बात थी. इससे आम नागरिकों के साथ-साथ एम्बुलेंस, स्कूली बसों और आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी. आरओबी के निर्माण से इन समस्याओं से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है. प्रशासन का दावा है कि परियोजना पूरी होने के बाद नवादा शहर में जाम से निजात मिलेगी और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा