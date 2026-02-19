Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada News: लड़की जंगल में खींचकर ले गए, फिर किया गैंगरेप, परिजनों ने पीछा करके एक आरोपी को धरा

Nawada Crime News: रजौली थाना क्षेत्र में गैंगरेप की एक घटना सामने आई है. लड़की जंगल में लकड़ी चुनने गई थी, तभी बुलेट बाइक पर सवार दो आरोपियों ने उसे दबोच लिया और इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:55 AM IST

नवादा पुलिस
नवादा पुलिस

Nawada Gang Rape Case: नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक लड़की के साथ दो दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपने परिजनों के साथ जंगल में लकड़ी चुनने गई थी. परिजनों के आगे निकल जाने पर लड़की अकेली हो गई. इसी बीच बुलेट बाइक पर सवार दो लड़कों ने उसे दबोच लिया और जबरन घने जंगल में खींच ले गए. वहां ले जाकर दुष्कर्म किया.

युवती के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे. ग्रामीणों और परिवार ने पीछा करके एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. वहीं दूसरा आरोपी अबतक फरार है. रोते-बिलखते हुए पीड़िता ने परिवार को पूरी घटना बताई. उधर डायल 112 पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की. एसडीपीओ ने बताया कि परिवार दुष्कर्म की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है. मेडिकल जांच और सबूत जुटाए जा रहे हैं. फरार आरोपी की तलाश जारी है.

ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से भी सामने आया है. जहां चार मुस्लिम युवकों पर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने की कोशिश की. घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जानकारी के मुताबिक, 15 साल की नाबालिग लड़की खेत में घास काटने के लिए गई थी. इसी दौरान चार मुस्लिम युवकों ने उसे दबोच लिया और सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) का प्रयास किया गया. हालांकि, किशोरी के शोर मचाने के कारण वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके. ग्रामीणों को आता देखकर चारो दरिंदे मौके से भाग गए. 

रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा

