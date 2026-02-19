Nawada News: लड़की जंगल में खींचकर ले गए, फिर किया गैंगरेप, परिजनों ने पीछा करके एक आरोपी को धरा

Nawada Gang Rape Case: नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक लड़की के साथ दो दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपने परिजनों के साथ जंगल में लकड़ी चुनने गई थी. परिजनों के आगे निकल जाने पर लड़की अकेली हो गई. इसी बीच बुलेट बाइक पर सवार दो लड़कों ने उसे दबोच लिया और जबरन घने जंगल में खींच ले गए. वहां ले जाकर दुष्कर्म किया.

युवती के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे. ग्रामीणों और परिवार ने पीछा करके एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. वहीं दूसरा आरोपी अबतक फरार है. रोते-बिलखते हुए पीड़िता ने परिवार को पूरी घटना बताई. उधर डायल 112 पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की. एसडीपीओ ने बताया कि परिवार दुष्कर्म की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है. मेडिकल जांच और सबूत जुटाए जा रहे हैं. फरार आरोपी की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें- पटना विवि छात्रसंघ चुनाव से पहले कई हॉस्टलों में पुलिस रेड, 8 छात्र गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा ही एक मामला बेगूसराय से भी सामने आया है. जहां चार मुस्लिम युवकों पर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने की कोशिश की. घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जानकारी के मुताबिक, 15 साल की नाबालिग लड़की खेत में घास काटने के लिए गई थी. इसी दौरान चार मुस्लिम युवकों ने उसे दबोच लिया और सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) का प्रयास किया गया. हालांकि, किशोरी के शोर मचाने के कारण वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके. ग्रामीणों को आता देखकर चारो दरिंदे मौके से भाग गए.

रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा