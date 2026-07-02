/नवादा में बंद कमरे में मिली पति-पत्नी की लाश, भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

इधर, मृतका रूबी कुमारी के भाई राजीव कुमार ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि रूबी की शादी करीब 20 वर्ष पहले सुबोध सिंह से हुई थी. परिवार में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था. राजीव के अनुसार, संपत्ति और पारिवारिक विवाद को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी. उनका आरोप है कि उनकी बहन और जीजा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.