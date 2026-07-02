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नवादा में बंद कमरे में मिली पति-पत्नी की लाश, भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

Nawada News: नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव में बंद कमरे से पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस मामले को आत्महत्या मान रही है, जबकि मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 02, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:01 AM IST
नवादा में बंद कमरे में मिली पति-पत्नी की लाश, भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: नवादा में बंद कमरे में मिली पति-पत्नी की लाशSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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