/नवादा में बंद कमरे में मिली पति-पत्नी की लाश, भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

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Nawada News: नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव में बंद कमरे से पति-पत्नी के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान सुबोध सिंह और उनकी पत्नी रूबी कुमारी के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही नारदीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों के शव बाहर निकाले गए. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कमरे की तलाशी ली. हालांकि शुरुआती जांच में कोई ठोस सबूत बरामद नहीं हुआ है. पुलिस प्रारंभिक समय में इस मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है. मामले के हर पहलू की गहन जांच जारी है.
इधर, मृतका रूबी कुमारी के भाई राजीव कुमार ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि रूबी की शादी करीब 20 वर्ष पहले सुबोध सिंह से हुई थी. परिवार में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था. राजीव के अनुसार, संपत्ति और पारिवारिक विवाद को लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो सकी. उनका आरोप है कि उनकी बहन और जीजा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था.
नारदीगंज थाना प्रभारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. उन्होंने कहा कि मायके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा