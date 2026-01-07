इंस्टाग्राम की दोस्ती बनी साजिश! नाबालिग के अपहरण में बांग्लादेशी मूल का आरोपी आठ महीने बाद गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के नवादा जिले से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया के जरिए एक नबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण किए जान के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. कौआकोल थाना क्षेत्र के पाली गांव की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम के माध्यम से बहला-फुसलाकर अगवा किया गया था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जहीरुल इस्लाम को नवादा के 3 नंबर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है.

फरवरी में हुई थी नाबालिग लापता

जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की फरवरी 2025 में अचानक घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद कौआकोल थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जहीरुल इस्लाम ने इंस्टाग्राम के जरिए पहले लड़की से दोस्ती की, फिर उसे प्रेम जाल में फंसाकर नवादा बुलाया और वहां से उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया.

भारत-बांग्लादेश सीमा के पास ले गया आरोपी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लड़की को असम के नागांव जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक ले गया था. यह मामला और भी संवेदनशील हो गया क्योंकि आरोपी को बांग्लादेशी मूल का बताया जा रहा है. लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने अक्टूबर 2025 में नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया था, जिससे परिवार ने राहत की सांस ली थी.

आठ महीने की तलाश के बाद आरोपी दबोचा गया

लड़की की बरामदगी के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. करीब आठ महीने की कड़ी मेहनत और निगरानी के बाद पुलिस ने जहीरुल इस्लाम को नवादा के 3 नंबर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और आरोपी के नेटवर्क व पहचान से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा