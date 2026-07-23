/फिर सवालों के घेरे में नवादा जेल प्रशासन: विचाराधीन कैदी की मौत से हड़कंप, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

जेल प्रशासन पर खड़े हुए सवाल

परिजनों का कहना है कि घटना के चार घंटे बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी सदर अस्पताल नहीं पहुंचा है. परिवार का आरोप है कि जेल के अंदर पूरी घटना की सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है. जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर जेल में कैमरे लगे हैं, तो मृतक युवक कैमरे में क्यों कैद नहीं हुआ। इस मामले में जेल प्रशासन ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है और कोई बयान जारी नहीं किया है. मामले की जांच के लिए एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, लेकिन मजिस्ट्रेट भी इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं. नवादा के सदर अस्पताल में मृतक के परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.