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नवादाः JDU विधायक के बेटे की मौत मामले में धर्मशिला अस्पताल पर FIR दर्ज, लापरवाही बरतने का आरोप

Nawada News: जेडीयू विधायक विभा देवी और पूर्व राज्य मंत्री राजबल्लभ प्रसाद के बेटे अखिलेश कुमार की पिछले महीने 19 मार्च को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. पीड़ित परिजनों ने धर्मशील अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था. उनकी शिकायत पर जांच टीम गठित हुई, जिसमें अस्पताल प्रशासन दोषी पाया गया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:32 PM IST

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धर्मशिला अस्पताल पर FIR दर्ज
धर्मशिला अस्पताल पर FIR दर्ज

Nawada News: नवादा से जेडीयू विधायक विभा देवी और पूर्व राज्य मंत्री राजबल्लभ प्रसाद के बेटे अखिलेश कुमार की मौत के मामले में केंदुआ स्थित धर्मशीला देवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर मुफस्सिल थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई डॉक्टर की जांच के बाद की गई. जांच टीम ने जांच के बाद अपना रिपोर्ट सौंपा जिसमें लापरवाही के कारण मौत बताया गया है. जेडीयू विधायक का आरोप है कि 19 मार्च सड़क दुर्घटना के बाद उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और उनके बेटे की मौत हो गई थी.

पीड़ित परिवार के अनुसार, 19 मार्च 2026 को एक सड़क दुर्घटना में आंतरिक चोट लगने के बाद अखिलेश कुमार को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की गैरमौजूदगी के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने अखिलेश को लगभग 7 घंटे तक अपने यहां रोक कर रखा. दोपहर 1 बजे ही जांच में आंतरिक गंभीर चोट और खून का थक्का जमने का पता चल गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित इलाज नहीं दिया गया. इतना ही नहीं सीरियस कंडीशन में मरीज को रेफर करते वक्त अस्पताल की ओर से वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं की गई.

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नालंदा से एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी, जिसमें काफी वक्त बर्बाद हो गया और अखिलेश की मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने केवल रुपये ऐंठने के लिए मरीज को जानबूझकर देरी की. पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद ने 23 मार्च को पुलिस में इस बात की शिकायत की थी. इतना ही नहीं आवेदन के आधार पर एसपी द्वारा डीएम से मेडिकल जांच का अनुरोध किया गया था. जिसके आधार पर सदर अस्पताल की गठित मेडिकल टीम ने डॉ. आफताब कलीम के नेतृत्व में अस्पताल में जांच की. इस जांच में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है.

रिपोर्ट- यशवंत

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