Nawada Kidnapping Case: 14 वर्षीय सूरज की हत्या के बाद मांगी गई 30 लाख की फिरौती, पांच आरोपी गिरफ्तार

Nawada Kidnapping Case: नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय सूरज कुमार के अपहरण और हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया. 19 अगस्त को फतहा गांव निवासी पवन सिंह के पुत्र सूरज का अपहरण कर लिया गया था. इसके बाद परिवार को फोन कर 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. लेकिन इसी बीच 23 अगस्त को वारसलीगंज पुलिस ने बागी बरडीहा के पास बालू डंप यार्ड से सूरज का शव बरामद किया. शव को हत्या के बाद बालू में दबा दिया गया था.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिनव धीमान ने पकरीबरावां एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया. टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और छापेमारी कर अभियुक्तों का सुराग निकाला. लोकेशन बदलते-बदलते आरोपियों का ठिकाना उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मिला.

नवादा पुलिस ने यूपी एसटीएफ और हरियाणा पुलिस के सहयोग से फरीदाबाद पन्ना जनपद से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके पास से अपहृत सूरज का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया. गिरफ्तार होने के बाद पुलिस पूछताछ में सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नरहट थाना क्षेत्र के खनवा गांव के रहने वाले हैं. इनमें अजय सिंह का पुत्र सूरज कुमार, अनिल सिंह का पुत्र शिवम कुमार, पिंटू सिंह का पुत्र कन्हैया कुमार, रणजीत सिंह का पुत्र सुमन कुमार और मंटू सिंह का पुत्र शिवम कुमार शामिल हैं. इनमें से सुमन कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी गृहभेदन व चोरी के मामले में जेल जा चुका है. बाकी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

फरीदाबाद में सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर नवादा लाया गया. पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि इस कांड में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मामले की चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी.

इनपुट- यशवंत सिन्हा

