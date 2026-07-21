/नवादा में 16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकान किया सील

पुलिस के अनुसार, न्यायालय ने पहले आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ इश्तेहार जारी कर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया. इसके बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कोर्ट ने उसकी चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया।