Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादा में 16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकान किया सील

नवादा में 16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकान किया सील

Nawada News: नवादा में कोर्ट के आदेश पर 2010 से फरार शराब माफिया रघुनंदन प्रसाद के घर की पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की. काशीचक थाना क्षेत्र के कस्तूरी बीघा गांव में चल संपत्ति जब्त कर मकान सील किया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 21, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:17 AM IST
नवादा में 16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकान किया सील
Image Credit: नवादा में 16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्कीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकान किया सील
Nawada News4 min ago
2
bihar breaking news21 min ago
3
patna news1 hr ago
4
Katihar News1 hr ago
5
jehanabad crime news2 hrs ago