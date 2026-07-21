/नवादा में 16 साल से फरार शराब माफिया के घर कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मकान किया सील

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Nawada News: कोर्ट के आदेश पर नवादा पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए काशीचक थाना क्षेत्र के कस्तूरी बीघा गांव में वर्ष 2010 से फरार चल रहे आरोपी रघुनंदन प्रसाद के घर की कुर्की की. सोमवार को थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर चल संपत्ति जब्त की और मकान को सील कर दिया.
थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि रघुनंदन प्रसाद के खिलाफ वर्ष 2010 में शराब की तस्करी, बिक्री और अवैध रूप से शराब रखने के कई मामले दर्ज किए गए थे. मामला दर्ज होने के बाद से वह लगातार फरार है. उसके और उसके सहयोगियों के विरुद्ध शराब तस्करी एवं अवैध कारोबार से संबंधित विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस के अनुसार, न्यायालय ने पहले आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था. निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर उसके खिलाफ इश्तेहार जारी कर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया. इसके बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. लगातार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कोर्ट ने उसकी चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया।
इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है और शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने कहा कि आरोपी अभी भी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा