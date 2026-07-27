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सावधान! दुबई ना ले जाएं पोस्ता दाना की मिठाई, नवादा का युवक अबूधाबी एयरपोर्ट पर हो गया गिरफ्तार

Nawada News: विदेश जाते समय अपने साथ ऐसा कोई सामान ना ले जाएं, जो आपको दिक्कत में डाल दे. नवादा के एक युवक के साथ दुबई में ऐसा ही हो गया. दरअसल, वह अपने साथ पोस्ता दाना लगी मिठाई ले गया था. इस कारण से उसे अबूधाबी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. अब देश में उसका परिवार काफी चिंतित है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:14 AM IST
सावधान! दुबई ना ले जाएं पोस्ता दाना की मिठाई, नवादा का युवक अबूधाबी एयरपोर्ट पर हो गया गिरफ्तार
Image Credit: सावधान! दुबई ना ले जाएं पोस्ता दाना की मिठाई, नवादा का युवक अबूधाबी एयरपोर्ट पर हो गया गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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