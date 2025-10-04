Nawada: पत्नी के दूसरे मर्द से थे संबंध, सास का एंगल डराने वाला! अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी हत्या के राज

Nawada Man Murder: बिहार के नवादा जिले में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक की पहचान कुलदीप यादव के 19 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है. बताया गया है कि जितेंद्र की शादी 6 महीने पहले नारदीगंज प्रखंड के बहोरि बीघा गांव में हुई थी. पीड़ित परिवार ने जितेंद्र की पत्नी पर अवैध संबंध के चलते हत्या करने का आरोप लगाया है. पीड़ित परिजनों ने बताया कि दशहरा के दिन जितेंद्र की सास और पत्नी ने फोन करके उसे ससुराल बुलाया था. जितेंद्र जब ससुराल पहुंचा, तो उसकी हत्या कर दी गई. हत्या से पहले जितेंद्र अपने पत्नी के साथ दशहरा मेला भी घुमा. मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है.

पीड़ित परिवार का कहना है कि पत्नी और सास ने ही उसे फोन करके बुलाया था और इस घटना को अंजाम दिया. मृतक के पिता ने अपनी ही बहू पर अवैध संबंध का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. डीएसपी राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है. नारदीगंज पुलिस ने परिवार से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है.

मृतक के परिजन के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पहले ही जितेंद्र की शादी हुई थी. शादी के बाद पता चला कि उसकी पत्नी का किसी युवक से अवैध संबंध हैं. इसको लेकर पति-पत्नी में विवाद भी होता था. अब ससुराल में दशहरा मेला घुमाने का बहाना बनाकर बुलाया और हत्या कर दी. पीड़ित परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने की बात कही गई है. वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा कि हत्या कैसे हुई है? उधर पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद अवैध संबंध के मामले पर भी गंभीरता से जांच की जाएगी.

रिपोर्ट- यशवंत

