Zee Bihar JharkhandBH Nawada

नवादा में विवाहिता की संदिग्ध मौत: दहेज के लिए हत्या का आरोप, मां को खोकर बिलख रही हैं दो मासूम बच्चियां

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के धनवाड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता सिंपी कुमारी का शव ससुराल से बरामद हुआ. मायके पक्ष ने दहेज विवाद में हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:41 AM IST

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धनवाड़ा गांव में एक विवाहिता का शव ससुराल से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतका के मायके पक्ष ने दहेज के लिए हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष द्वारा इसे आत्महत्या बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि
मृतका की पहचान गोविंदपुर प्रखंड के विशनपुर गांव निवासी उमेश मिस्त्री की 28 वर्षीय पुत्री सिंपी कुमारी के रूप में हुई है. सिंपी की शादी वर्ष 2018 में छोटन मिस्त्री के पुत्र रॉकी मिस्त्री से हुई थी. दंपति की दो बेटियां हैं चार वर्षीय शिवानी कुमारी और डेढ़ वर्षीय छोटी कुमारी. घटना के बाद दोनों मासूम बच्चियां अपनी मां को खो चुकी हैं, जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है.

दहेज मांग और प्रताड़ना का आरोप
मृतका के पिता उमेश मिस्त्री ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि दामाद लगातार पलंग, खटिया और अन्य सामान की मांग करता था. मांग पूरी नहीं होने पर वह सिंपी के साथ झगड़ा और मारपीट करता था. घटना के दिन ससुराल वालों ने फोन कर बताया कि सिंपी ने जहर खा लिया है, लेकिन बाद में उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाने की बात कहकर परिजनों को भ्रमित किया गया.

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
जब परिजन धनवाड़ा गांव पहुंचे तो वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और उन्हें कथित तौर पर धमकियां दी गईं. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो चुके थे. पुलिस ने मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. उमेश मिस्त्री ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

