Nawada News: खुदकुशी या ऑनर किलिंग, नाबालिग छात्रा का फांसी से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
Nawada News: खुदकुशी या ऑनर किलिंग, नाबालिग छात्रा का फांसी से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

Nawada News: मृतका की शिनाख्त कादिरगंज थाना क्षेत्र के अतौआ गांव निवासी छोटेलाल की 17 वर्षीय बेटी संजू कुमारी के रूप में हुई है. परिजन इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन ऑनर किलिंग का संदेह भी पैदा हो रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:17 AM IST

Suicide Or Honor Killing: बिहार के नवादा जिले में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. मृतका की शिनाख्त कादिरगंज थाना क्षेत्र के अतौआ गांव निवासी छोटेलाल की 17 वर्षीय बेटी संजू कुमारी के रूप में हुई है. शव घर में ही लड़की का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. परिवार ने शव को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मौत की पीछे की असल वजह अभी रहस्य बनी हुई है. परिजन इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन इसमें ऑनर किलिंग होने का संदेह भी पैदा हो रहा है. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतका के पिता छोटेलाल मांझी ने बताया कि संजू रोजाना कोचिंग जाती थी. घटना वाले दिन वह समय पर घर नहीं लौटी. गांव का ही एक रोशन कुमार नामक युवक उसे अपने साथ ले गया था. छोटेलाल जब बेटी को वापस लाने गए, तो रोशन ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की. फिर भी वे संजू को घर ले आने में सफल रहे. इस घटना पर संजू की मां ने उसे रोशन के साथ जाने को लेकर डांटा था. इसके बाद परिवार ने साथ में भोजन किया. कुछ देर बाद घर से सूचना मिली कि संजू की मौत हो गई है. परिवार का कहना है कि रोशन की धमकियों के कारण संजू ने फांसी लगाई है. परिवार के लोगों ने प्रेम-प्रसंग की बातों से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें- पटना की सड़कों पर फिर बहा खून, दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गांव में दहशत

Add Zee News as a Preferred Source

उधर नारदीगंज प्रखंड के मियां बिगहा गांव में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों ने बताया कि तीन दिन पहले मृतक राजेश कुमार (30 वर्षीय) की अपने पिता चांदो मांझी और पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. इसी से नाराजगी में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रभा कुमारी मौके पर पहुंचीं और शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. प्रभा कुमारी ने बताया कि राजेश मानसिक रूप से परेशान था और तनाव में इस कदम को उठाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

