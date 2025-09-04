Nawada News: खुदकुशी या ऑनर किलिंग, नाबालिग छात्रा का फांसी से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

Suicide Or Honor Killing: बिहार के नवादा जिले में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी मच गई. मृतका की शिनाख्त कादिरगंज थाना क्षेत्र के अतौआ गांव निवासी छोटेलाल की 17 वर्षीय बेटी संजू कुमारी के रूप में हुई है. शव घर में ही लड़की का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. परिवार ने शव को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मौत की पीछे की असल वजह अभी रहस्य बनी हुई है. परिजन इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन इसमें ऑनर किलिंग होने का संदेह भी पैदा हो रहा है. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतका के पिता छोटेलाल मांझी ने बताया कि संजू रोजाना कोचिंग जाती थी. घटना वाले दिन वह समय पर घर नहीं लौटी. गांव का ही एक रोशन कुमार नामक युवक उसे अपने साथ ले गया था. छोटेलाल जब बेटी को वापस लाने गए, तो रोशन ने उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की. फिर भी वे संजू को घर ले आने में सफल रहे. इस घटना पर संजू की मां ने उसे रोशन के साथ जाने को लेकर डांटा था. इसके बाद परिवार ने साथ में भोजन किया. कुछ देर बाद घर से सूचना मिली कि संजू की मौत हो गई है. परिवार का कहना है कि रोशन की धमकियों के कारण संजू ने फांसी लगाई है. परिवार के लोगों ने प्रेम-प्रसंग की बातों से इनकार किया है.

उधर नारदीगंज प्रखंड के मियां बिगहा गांव में पारिवारिक विवाद में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. परिजनों ने बताया कि तीन दिन पहले मृतक राजेश कुमार (30 वर्षीय) की अपने पिता चांदो मांझी और पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. इसी से नाराजगी में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रभा कुमारी मौके पर पहुंचीं और शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया. प्रभा कुमारी ने बताया कि राजेश मानसिक रूप से परेशान था और तनाव में इस कदम को उठाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

