हाथ-पैर बांधकर पेट्रोल डाला, गर्म रॉड से दागा और तोड़ दी थी उंगलियां, नवादा में अतहर हुसैन की मौत

Mob lynching Case: बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना में घायल अतहर की इलाज के दौरान मौत हो गई. अतहर ने मरने से पहले बयान दिया था कि कमरे में बंदकर जमकर की पिटाई गई थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:13 AM IST

कपड़े के व्यापारी अतर हुसैन की इलाज के दौरान मौत हो गई
Nawada Mob lynching Case: बिहार के नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में 5 दिसंबर, 2025 को हुई दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग में घायल कपड़ा व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन (40) की शुक्रवार देर रात बिहारशरीफ सदर अस्पताल में मौत हो गई. 

नवादा में मॉब लिंचिंग
अतहर नालंदा जिले के लेहरी थाना क्षेत्र के गगन डीह मोहल्ला के निवासी थे और पिछले 20 वर्षों से नवादा क्षेत्र में फेरी कर कपड़ा बेचते थे. अतहर ने मरने से पहले 7 दिसंबर को कैमरे पर अपना दर्दनाक बयान दर्ज कराया था. 

पेट्रोल डालकर, गर्म रॉड से दागा
उन्होंने बताया था कि डुमरी गांव से लौटते वक्त नशे में धुत 6-7 युवकों ने पहले उनका नाम पूछा. नाम सुनते ही जबरन बाइक से उतारकर लूटपाट की, फिर हाथ-पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया. पेट्रोल डाला गया और गर्म लोहे की रॉड से शरीर के कई हिस्सों में दाग दिया गया. उंगलियां और हाथ तोड़ दिए गए. हमलावरों की संख्या बाद में 15-20 हो गई.

कपड़ा व्यापारी अतहर हुसैन की इलाज के दौरान मौत
वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस ने अतहर को बचाया और नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में बिहारशरीफ रेफर किया गया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
रोह थाना प्रभारी रंजन कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर तीन आरोपियों-सोनू कुमार, रंजन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार किया गया है. बाकी लोगों की तलाश जारी है. फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम कराया गया.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

