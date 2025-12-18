नवादा मॉब लिंचिंग पर सियासत तेज, पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता उमैर खान, निष्पक्ष जांच की मांग

Bihar News: बिहार के नवादा जिले के भट्टा पर गांव में फेरी लगाने वाले मोहम्मद अतर हुसैन की मॉब लिंचिंग का मामला अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है. घटना के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमैर खान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाने वाली है. कांग्रेस नेता ने इसे गंभीर आपराधिक मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की.

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

उमैर खान ने स्पष्ट कहा कि इस घटना को किसी जाति या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता और ऐसे मामलों में राजनीतिक या सांप्रदायिक चश्मे से देखने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा, सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो समाज में गलत संदेश जाएगा.

हिजाब विवाद और सीएम को मिली धमकी पर सियासी प्रतिक्रिया

इस दौरान उमैर खान ने हिजाब विवाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तान से मिली कथित धमकी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी देश को बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी या धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री हमारे हैं और अगर उनसे कोई गलती हुई है, तो उस पर फैसला देश का संविधान, कानून और जनता करेगी. इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

हिजाब मामले में प्रशासनिक लापरवाही का आरोप

हिजाब विवाद पर उमैर खान ने कहा कि यदि कोई नियम लागू था, तो नियुक्ति पत्र देने से पहले ही संबंधित अधिकारी को पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी. बाद में किसी बच्ची का हिजाब उतरवाना संवेदनहीनता को दर्शाता है और यह सत्ताधारी व्यवस्था की सोच पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने अपील की कि पूरे मामले को धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मानवीय और संवैधानिक नजरिए से देखा जाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाज में सौहार्द बनाए रखने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेगी.

