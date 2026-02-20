नवादा में अफवाह का कहर: बच्चा चोर समझ भीड़ ने महिला को पीटा, वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में

Nawada News: बिहार के नवादा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह ने भीड़ को हिंसक बना दिया. वारसलीगंज प्रखंड के बाघी बरडीहा गांव में एक महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने बेरहमी से पीट दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला बिहार शरीफ की रहने वाली है और किसी निजी काम से गांव आई थी. जिले में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की झूठी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है. इसी अफवाह का शिकार यह महिला हो गई और बिना सच्चाई जाने लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया.

वायरल वीडियो से खुला मामला

घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि भीड़ महिला के साथ धक्का-मुक्की और पिटाई कर रही है, जबकि एक युवक उसे बचाने की कोशिश करता नजर आता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके.

पुलिस की अपील और चेतावनी

वारसलीगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी ने घटना के बाद एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें, न कि खुद कानून हाथ में लें. बिना सत्यापन किसी के साथ मारपीट करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत

थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि कई बार मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग या अपने परिजनों से मिलने दूसरे इलाके से आए लोग भी ग्रामीणों को संदिग्ध लग सकते हैं. ऐसे में संवेदनशीलता और समझदारी जरूरी है. प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा