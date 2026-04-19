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नवादा में 21 साल बाद मिला इंसाफ: युवक की हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद, 'गली-नाली' के विवाद में चली थी गोली

Nawada News: नवादा में 21 साल पुराने हत्याकांड में अदालत का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है. गली-नाली विवाद के दौरान युवक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:28 AM IST

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नवादा में 21 साल बाद मिला इंसाफ: युवक की हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद, 'गली-नाली' के विवाद में चली थी गोली
नवादा में 21 साल बाद मिला इंसाफ: युवक की हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद, 'गली-नाली' के विवाद में चली थी गोली

Nawada News: बिहार ते नवादा जिले एक न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां 21 साल पुराने हत्या के मामले में आदालत ने अपना फैसला दे दिया है. इस मामले में 5 आरोपपियों को दोषी ठहराया गया है. यह मामला वर्ष 2005 का है. यह मामला आपसी विवाद के दैरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद सबुतों के परिक्षण के बाद न्यायालय ने आखिरकार फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारवास की सजा दी है. इस फैसले ने पीड़त परिवार को राहत पहुंचाई है.

घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है, जहां गली और नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. इसी दौरान दीनानाथ सिंह के पुत्र राकेश कुमार को गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद वाल्मीकि सिंह ने हिसुआ थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

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इस मामले की सुनवाई माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, श्री उपेंद्र कुमार की अदालत में हुई. हिसुआ थाना कांड संख्या 39/05 से जुड़े इस केस में शशिभूषण शर्मा, अरुण सिंह, अनिरुद्ध सिंह उर्फ टुनटुन, अनिल सिंह और विपिन सिंह उर्फ कुणाल को दोषी पाया गया. अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ सबुतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है.

न्यायालय ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

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