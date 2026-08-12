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नवादा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, श्मशान घाट पर शव छोड़ भागे ससुराल वाले

Nawada News: नवादा के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के पोक्सी गांव में 23 वर्षीय नवविवाहिता स्वाति कुमारी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपये, गाड़ी और अन्य सामान के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:35 AM IST
नवादा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, श्मशान घाट पर शव छोड़ भागे ससुराल वाले
Image Credit: नवादा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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