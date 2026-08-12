/नवादा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, श्मशान घाट पर शव छोड़ भागे ससुराल वाले

स्वाति की शादी वर्ष 2024 में पोक्सी गांव निवासी अर्जुन प्रसाद के पुत्र अभिमन्यु कुमार से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी. मृतका के भाई सनी कुमार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से 10 लाख रुपये, गाड़ी और अन्य सामान की मांग की जा रही थी. मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई.