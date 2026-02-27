Nawada News: बारात से पहले प्राणपुर में बवाल, रास्ता रोककर मारपीट का आरोप, अस्पताल में फिर भिड़े दोनों पक्ष, चार गंभीर रूप से घायल

Nawada News: नवादा जिले के प्राणपुर गांव में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब बारात आने से पहले ही दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गांव में अचानक हुई इस मारपीट से अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे. घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. शादी वाले घर में जहां तैयारियां चल रही थीं, वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ी.

रास्ता रोककर हमला करने का आरोप

घटना को लेकर एक पक्ष का कहना है कि बारात के लिए सामान ले जा रहे लोगों को रास्ते में रोककर अचानक हमला कर दिया गया. उनके अनुसार हमलावर पहले से घात लगाए हुए थे और मौका मिलते ही मारपीट शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए. इस हमले से गांव में दहशत फैल गई और लोग अपनी-अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

ये भी पढ़ें: बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्म्स एक्ट के दोषी सुरेश चौधरी को 3 साल की जेल और जुर्माना

Add Zee News as a Preferred Source

पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष का दावा

वहीं दूसरे पक्ष ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि गेहूं पटवन से जुड़े पुराने लेन-देन के विवाद को लेकर मारपीट हुई है. उनका कहना है कि पहले से चली आ रही रंजिश के कारण झगड़ा हुआ और बात बढ़ते-बढ़ते हिंसा तक पहुंच गई. घायलों में अनिल कुमार और संतोष कुमार एक पक्ष से, जबकि संजय यादव और विकास यादव दूसरे पक्ष से बताए जा रहे हैं.

अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फिर हुआ हंगामा

गांव की लड़ाई अस्पताल तक पहुंच गई, जहां इलाज के दौरान दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने हो गए और इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा हुआ. स्थिति बिगड़ते देख अस्पताल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया, लेकिन गांव में अभी भी तनाव बना हुआ है और एहतियात के तौर पर पुलिस की नजर बनी हुई है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा