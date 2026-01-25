Advertisement
Nawada News: जमीन विवाद में चचेरे भाइयों के बीच संघर्ष, 60 वर्षीय बुजुर्ग की गई जान

बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते एक 60 वर्षीय बुजुर्ग उमा राम की मौत हो गई. परिजनों ने चचेरे भाई अरविंद कुमार पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की सच्चाई पता लगाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:51 PM IST

नवादा में जमीन विवाद ने ली बुजुर्ग की जान
नवादा में जमीन विवाद ने ली बुजुर्ग की जान

नवादा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहाँ जमीन के एक टुकड़े के लिए खून के रिश्ते ही दुश्मन बन गए. वारसलीगंज प्रखंड के चंडीपुर गांव में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो चचेरे भाइयों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस संघर्ष में 60 वर्षीय बुजुर्ग उमा राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है.

चचेरे भाइयों में खूनी जंग, सुनसान घर में हुई वारदात

मृतक के बड़े बेटे अजय कुमार ने पुलिस को दिए बयान में अपने चचेरे चाचा अरविंद कुमार और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अजय के अनुसार, उनके पिता उमा राम और चाचा अरविंद के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था. शनिवार को जब घर के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे और उमा राम अकेले थे, तभी आरोपियों ने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया. परिजनों का दावा है कि उमा राम की पीट-पीटकर हत्या की गई है.

पुलिस की शुरुआती जांच में विरोधाभासी तथ्य सामने आए

घटना की सूचना मिलते ही वारसलीगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार सैनी दल-बल के साथ चंडीपुर गांव पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. हालांकि, इस मामले में एक पेंच फंसता नजर आ रहा है. थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं पाए गए हैं. इससे मामला और उलझ गया है कि क्या यह हत्या है या फिर विवाद के दौरान सदमे या किसी अन्य कारण से मौत हुई है.

ये भी पढ़ें- Bihar News: गणतंत्र दिवस पर बिहार के 22 पुलिस वीरों को मिलेगा राष्ट्रीय पदक

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी कार्रवाई की दिशा

फिलहाल, पुलिस ने अजय कुमार के आरोपों के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो सकेगा. क्या उमा राम की मौत आंतरिक चोटों के कारण हुई या इसके पीछे कोई और कारण था, यह डॉक्टरों की रिपोर्ट से साफ होगा. पुलिस प्रशासन ने गांव में शांति बनाए रखने की अपील की है और आरोपियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है.

इनपुट - यशवंत सिन्हा

