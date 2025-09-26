Advertisement
Nawada News: बुजुर्ग की लाठी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, पोती के साथ छेड़खानी का किया था विरोध

Nawada News: एक नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ कपड़े की खरीददारी कर घर लौट रही थी. रास्ते में एक मनचले ने नाबालिग का हाथ पकड़ लिया. बच्ची ने घर जाकर घटना की जानकारी दी. बच्ची के दादा  आरोपी के घर पहुंचे, तो लाठी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. 

Nawada News: बुजुर्ग की लाठी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, पोती के साथ छेड़खानी का किया था विरोध
Nawada News: बुजुर्ग की लाठी से पीट-पीटकर निर्मम हत्या, पोती के साथ छेड़खानी का किया था विरोध

Nawada News: नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग की हत्या की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग की नाबालिग पोती अपनी बुआ के साथ कपड़े की खरीददारी कर घर लौट रही थी. रास्ते में एक मनचले ने नाबालिग का हाथ पकड़ लिया. बच्ची ने घर जाकर घटना की जानकारी दी. बच्ची के दादा जब शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे, तो आरोपी लाठी से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी. 

बता दें कि ये घटना नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र से सामने आई है. घटना उस समय हुई जब कामेश्वर मांझी की पोती अपनी बुआ के साथ नवादा से बाजार करके लौट रही थी. रास्ते में एक मनचले ने युवती का हाथ पकड़ लिया.  विरोध करने पर उसने युवती के साथ मारपीट की. युवती भागकर घर पहुंची और परिवार को घटना की जानकारी दी. जब कामेश्वर मांझी अपनी पोती के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने आरोपी के घर गए, तब इंदल मांझी ने उनका गला पकड़कर जमीन पर पटक दिया. इसके बाद लाठी से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी.

थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार को सूचना मिलते ही वे डायल 112 पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मुख्य आरोपी इंदल मांझी को गिरफ्तार कर लिया. दूसरा आरोपी पुलिस के आने की खबर मिलते ही फरार हो गया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया है. थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिवार से घटना का आवेदन लिया जा रहा है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

