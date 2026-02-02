Nawada News: विधायक विनीता मेहता के औचक निरीक्षण से नवादा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, नदारद डॉक्टरों पर गिरेगी गाज?

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड के पीएचसी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही सामने आई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की गोविंदपुर से विधायक विनीता मेहता ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति और गंभीर व्यवस्थागत खामियों का खुलासा हुआ. विधायक मेहता ने इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे स्वास्थ्य सेवा के लिए गंभीर चुनौती बताया. उनका कहना था कि मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलना चाहिए, लेकिन यहां की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आई.

निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल का रोस्टर और उपस्थिति पंजी भी चेक किया. उन्होंने पाया कि दो चिकित्सक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे. इसके अलावा, उपस्थिति पंजी में कई अनियमितताएं भी सामने आईं, जिससे अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई. विधायक ने कहा कि ऐसी स्थिति मरीजों के लिए खतरा है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

विधायक ने अस्पताल प्रभारी डॉ. कुमार गौरव पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में लापरवाही से जुड़ी कई शिकायतें पहले भी सामने आई हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. विनीता मेहता ने चेतावनी दी कि अगर आवश्यक हुआ तो यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

विधायक ने जोर देकर कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने क्षेत्र से आ रही सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि मरीजों के साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार या लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनका कहना था कि उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा