Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3119696
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada News: मेसकौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत के बाद भड़की भीड़ ने ट्रक फूंका

Nawada News: नवादा के मेसकौर थाना क्षेत्र स्थित बेलवान मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे 24 वर्षीय धीरज कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी. पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:14 PM IST

Trending Photos

Nawada News: मेसकौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत के बाद भड़की भीड़ ने ट्रक फूंका
Nawada News: मेसकौर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत के बाद भड़की भीड़ ने ट्रक फूंका

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के मेसकौर थाना क्षेत्र में बेलवान मोड़ के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से आ रही बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए. गुस्साए लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया. इस घटना ने न सिर्फ सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इलाके में तनाव का माहौल भी बना दिया है.

मृतक की पहचान, नानी के घर आया था युवक
मृतक की पहचान 24 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में हुई है, जो नालंदा जिले के भैरव बीघा गांव का निवासी था. बताया जा रहा है कि धीरज अपनी नानी के घर आया हुआ था और किसी काम से बाइक पर जा रहा था, तभी बेलवान मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पीछे से कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जो फिलहाल अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है.

ये भी पढ़ें: बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में ठेकेदार की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर घायल

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे के बाद भड़की भीड़, ट्रक को किया आग के हवाले
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के समझाने-बुझाने के बावजूद ट्रक में आग लगा दी. देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई.

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल, इलाके में तनाव का माहौल
यह हादसा तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही और सड़क सुरक्षा के अभाव को उजागर करता है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

TAGS

Nawada News

Trending news

IPS Sunil Nayak
IPS सुनील नायक को बड़ी राहतः कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर लगाई रोक
Begusarai News
बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा
Mokama news
मोकामा में वर्चस्व की जंगः अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक फिर भिड़े, एक घायल
Jehanabad news
जहानाबाद कस्टोडियल डेथ: दागी इंस्पेक्टर कैसे बन गया DSP? विधानसभा में उठे सवाल
Bagaha News
पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद संभाला कमान
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव ने रणनीति बनानी शुरू की
Bihar Board Matric Exam 2026
मैट्रिक परीक्षा का आज आखिरी दिन, केंद्रों पर उमड़ी परीक्षार्थियों की भारी भीड़
Bihar News
बिहार कैडर के IPS अधिकारी सुनील नायक के आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस की छापेमारी
Gaya News
बदमाश को पकड़ने गई STF टीम पर जानलेवा हमला, तीन जवान घायल, बदमाशों ने हथियार भी छीने
Begusarai News
Begusarai News: 12 वर्षीय छात्र का अपहरण, नशीला पदार्थ सूंघाकर सुनसान खेत में फेंका