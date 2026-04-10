घरवाले ढूंढ रहे थे मनीषा की शादी के लिए लड़का, लड़की ने कर ली थी इंटरकास्ट मैरिज, अब संदिग्ध हालात में फंदे पर लटकी मिली

Nawada News: नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के चौधरी नगर मोहल्ले में एक नर्स युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया है. मृतका की पहचान अकबरपुर प्रखंड के बकसंडा गांव निवासी जितेंद्र मांझी की लगभग 23 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी के रूप में की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. मृतका के फूफा दूधी मांझी ने बताया कि मनीषा एक प्राइवेट नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी. उन्हें अचानक सूचना मिली कि मनीषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, तो मकान मालिक रंजन कुमार ने बताया कि मनीषा कुमारी शादीशुदा थी और उसके गले में मंगलसूत्र भी था.

छह महीने से पति-पत्नी की तरह रह रहे थे

मकान मालिक के खुलासे के बाद परिवार को यह जानकर हैरानी हुई कि मनीषा धनबाद के अभिषेक पांडे नामक एक युवक के साथ पिछले छह महीने से पति-पत्नी के रूप में किराए के मकान में रह रही थी. मनीषा ने अपने परिवार को बताया था कि वह चार सहेलियों के साथ रहती है. दूधी मांझी ने मनीषा की हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने बताया कि मनीषा ने दो दिन पहले ही व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेजी थी और परिवार उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था.

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शरीर पर निशान भी मिले

फूफा का कहना है कि जिस तरह से शव फंदे से लटका मिला है और शरीर पर निशान भी पाए गए हैं, उससे यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या प्रतीत होती है. लेकिन घटना के बाद युवक का कोई पता नहीं चला है. मकान मालिक रंजन कुमार ने यह भी बताया कि दो महीने पहले भी मनीषा और अभिषेक के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मकान खाली करने के लिए कह दिया था. नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह ने मामले के हर बिंदु पर जांच शुरू कर दी है और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा