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नवादा के ओरैना पंचायत ने रचा इतिहास: 'बिहार AI समिट' में भेजे ग्रामीण बच्चे, मुखिया रिंकू देवी की अनूठी पहल

Nawada News: नवादा के ओरैना पंचायत ने इतिहास रचा दिया है. मुखिया रिंकू देवी की अनूठी पहल से राज्य स्तरीय 'बिहार एआई समिट 2026' में शामिल होने के लिए ग्रामीण बच्चों को भेजा गया. इस पहल की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 31, 2026, 09:08 PM IST

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नवादा के ओरैना पंचायत ने रचा इतिहास
नवादा के ओरैना पंचायत ने रचा इतिहास

Nawada News: नवादा जिले के सदर प्रखंड स्थित ओरैना पंचायत ने एक अनूठी पहल की है. यह बिहार का पहला ऐसा पंचायत बन गया है, जहां से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को राज्य स्तरीय 'बिहार एआई समिट 2026' में शामिल होने के लिए भेजा गया. इस कदम का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़ना है. यह सम्मेलन पटना के ऊर्जा भवन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था. पंचायत द्वारा चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को पटना के लिए रवाना किया गया, ताकि वे एआई और नई तकनीकों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें.

ओरैना पंचायत की मुखिया रिंकू देवी ने इस पहल को ग्रामीण बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि वर्तमान युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी नवाचार का है. यदि ग्रामीण बच्चों को समय पर आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए, तो वे भविष्य में अपने पंचायत, जिले और पूरे बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं. इस अवसर पर पंचायत की ओर से प्रशांत मानव को बच्चों के प्रतिनिधि और मार्गदर्शक के रूप में सम्मेलन में भेजा गया था.

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ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और तकनीक को बढ़ावा देने की इस पहल की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है. पंचायत प्रतिनिधियों और अभिभावकों ने उम्मीद जताई है कि इससे बच्चों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति एक नई सोच विकसित होगी. इस एआई सम्मेलन में अभिषेक, आलोक, शशिकांत, राज, मोहित, मनित, अमित, पीयूष, हिमांशु और रिशव सहित कई बच्चों ने भाग लिया. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझा. ओरैना पंचायत की यह पहल जिले में शिक्षा और तकनीकी जागरूकता के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक कदम मानी जा रही है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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