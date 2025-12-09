Advertisement
Nawada News: नवादा PHC में शव को नहीं मिली एंबुलेंस, सड़क पर स्ट्रेचर घसीटते नजर आए परिजन

Nawada News: अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में की ओर से एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और रात का समय होने के कारण पीड़ित परिजनों को निजी वाहन भी नहीं मिल सका. अस्पताल वालों ने पीड़ित परिजनों को शव ले जाने के लिए केवल स्ट्रेचर ले जाने की अनुमति मिली.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:12 AM IST

Nawada Health System: नवादा जिले के अकबरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है. जहां 75 वर्षीय महिला की मृत्यु के बाद एंबुलेंस न मिलने पर परिजनों को शव स्ट्रेचर पर घर ले जाना पड़ा. यह घटना रविवार रात की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, अकबरपुर बाजार निवासी रामचंद्र सहनी की पत्नी केशरी देवी का इलाज अकबरपुर पीएचसी में चल रहा था. इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इसके बाद परिजनों ने शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल प्रशासन से एंबुलेंस की मांग की.

अस्पताल की ओर से एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और रात का समय होने के कारण पीड़ित परिजनों को निजी वाहन भी नहीं मिल सका. परिजनों ने अस्पताल कर्मियों से सहायता मांगी, लेकिन उन्हें केवल स्ट्रेचर ले जाने की अनुमति मिली. स्ट्रेचर लेने के लिए परिवार के दो सदस्यों को अस्पताल में रुकना पड़ा. ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. यह स्थिति राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता पर चिंता पैदा करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. विनोद चौधरी ने इस मामले पर बयान दिया. उन्होंने बताया कि प्रखंड के अस्पतालों में उपलब्ध 102 एंबुलेंस का उपयोग केवल मरीजों को लाने-ले जाने के लिए होता है. इन एंबुलेंस से शव ले जाने की अनुमति नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि सदर अस्पताल में शव वाहन उपलब्ध है और यदि उन्हें सूचना मिलती तो शव वाहन उपलब्ध करा दिया जाता. डॉ. चौधरी के अनुसार, मृतका का घर अस्पताल के बगल में ही था, इसलिए परिजन अपनी मर्जी से स्ट्रेचर पर शव रखकर घर ले गए.

रिपोर्ट- यशवंत

