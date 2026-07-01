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नवादा के पिथौरी गांव में सनसनी: पति ने प्रेमी से बात करने पर डांटा तो पत्नी ने फंदे से लटककर दे दी जान

Nawada News: नवादा के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के पिथौरी गांव में विवाहिता करीना कुमारी ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पति ने शादी से पहले के प्रेम संबंध और वीडियो कॉल को लेकर विवाद होने का दावा किया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 01, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:43 AM IST
नवादा के पिथौरी गांव में सनसनी: पति ने प्रेमी से बात करने पर डांटा तो पत्नी ने फंदे से लटककर दे दी जान
Image Credit: पति ने प्रेमी से बात करने पर डांटा तो पत्नी ने फंदे से लटककर दे दी जानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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