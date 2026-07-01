/नवादा के पिथौरी गांव में सनसनी: पति ने प्रेमी से बात करने पर डांटा तो पत्नी ने फंदे से लटककर दे दी जान

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के पिथौरी गांव में एक विवाहिता द्वारा कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान करीना कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. सूचना मिलते ही नेमदारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया.
मृतका के पति विजय कुमार शर्मा ने बताया कि शादी से पहले उनकी पत्नी का किसी युवक से प्रेम संबंध था. उनका आरोप है कि विवाह के बाद भी पत्नी उस युवक से बातचीत करती थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस संबंध की जानकारी उन्होंने पहले ही पत्नी के मायके वालों को दी थी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया.
पति के अनुसार, घटना वाले दिन उनकी पत्नी कमरे में बंद होकर कथित प्रेमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. इसी दौरान उनके बेटे ने इसकी जानकारी उन्हें दी. इसके बाद उन्होंने पत्नी को इस बात पर डांट-फटकार लगाई और गुस्से में दो थप्पड़ भी मार दिए. पति का कहना है कि इसके कुछ देर बाद पत्नी कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. वहीं, पति द्वारा लगाए गए दावों की भी पुलिस सत्यता की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा