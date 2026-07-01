/नवादा के पिथौरी गांव में सनसनी: पति ने प्रेमी से बात करने पर डांटा तो पत्नी ने फंदे से लटककर दे दी जान

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के पिथौरी गांव में एक विवाहिता द्वारा कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान करीना कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. सूचना मिलते ही नेमदारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया.