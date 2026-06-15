/नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन से 5 तस्कर गिरफ्तार, 177 लीटर दारू बरामद

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Nawada News: बिहार के नवादा जिले में शराब तस्करी का एक नया तरीका सामने आया है. शराब माफिया अब ट्रेन के जरिए शराब की खेप एक जगह से दुसरे जगह पहुंचाने लगे हैं. उत्पाद विभाग ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से शराब लेकर आ रहे पांच तस्करों को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है.
उत्पाद विभाग को गुप्त सुचना मिली थी कि शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन (03698) के स्लीपर कोच S2 से S5 में शराब की खेप लोड की गई है. शराब तस्करों ने शराब को ट्रॉली बैग और बैकपैक में छिपाकर रखा था. जानकारी के अनुसार, इस खेप को वारिसलीगंज स्टेशन या उससे पहले किसी स्थान पर उतारने की योजना थी.
जांच के दौरान सावन कुमार, अंकित कुमार, सुजीत कुमार, भोला प्रसाद उर्फ भोला और सौरभ कुमार को शराब से भरे बैगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. तस्करों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें दबोचा लिया. कार्रवाई में कुल 177.750 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 142.500 लीटर बीयर और 35.250 लीटर विदेशी शराब शामिल है. उत्पाद विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा