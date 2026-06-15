/नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन से 5 तस्कर गिरफ्तार, 177 लीटर दारू बरामद

जांच के दौरान सावन कुमार, अंकित कुमार, सुजीत कुमार, भोला प्रसाद उर्फ भोला और सौरभ कुमार को शराब से भरे बैगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. तस्करों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें दबोचा लिया. कार्रवाई में कुल 177.750 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 142.500 लीटर बीयर और 35.250 लीटर विदेशी शराब शामिल है. उत्पाद विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.