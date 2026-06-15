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नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन से 5 तस्कर गिरफ्तार, 177 लीटर दारू बरामद

Nawada News: बिहार के नवादा में उत्पाद विभाग ने ट्रेन के जरिए हो रही शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है. शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन से 177.750 लीटर शराब बरामद की गई और पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 15, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:27 PM IST
नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन से 5 तस्कर गिरफ्तार, 177 लीटर दारू बरामद
Image Credit: नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शेखपुरा समर स्पेशल ट्रेन से 5 तस्कर गिरफ्तार, 177 लीटर दारू बरामद

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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