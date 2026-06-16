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Nawada Police Action: कत्ल के बाद UP भाग गया था आरोपी, पुलिस ने हरदोई से दबोचा; दिल दहला देगी प्रिंस की मर्डर मिस्ट्री

Nawada Police Action: नवादा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मिर्जापुर मर्डर केस का मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है. इस घटना को पैसों के विवाद को लेकर अंजाम दिया गया था.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 16, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:38 AM IST
Nawada Police Action: कत्ल के बाद UP भाग गया था आरोपी, पुलिस ने हरदोई से दबोचा; दिल दहला देगी प्रिंस की मर्डर मिस्ट्री
Image Credit: नवादा: दिल दहला देगी प्रिंस की मर्डर मिस्ट्री

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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