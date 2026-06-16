/Nawada Police Action: कत्ल के बाद UP भाग गया था आरोपी, पुलिस ने हरदोई से दबोचा; दिल दहला देगी प्रिंस की मर्डर मिस्ट्री

मृतक और आरोपियों के बीच विवाद

जांच में सामने आया कि मृतक और आरोपियों के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद था. बदले की भावना से तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. 13 मई की रात आरोपी ने मृतक को कॉल कर मिर्जापुर गुमटी बुलाया. एक किशोर के टोटो पर बहला-फुसलाकर उसे कादिरगंज थाना क्षेत्र के घोषथामा स्थित एक सुनसान जगह पर ले जाया गया. वहां शराब पिलाने के बाद गमछे से गला घोंटकर और फूटे कांच के टुकड़े से गला रेतकर प्रिंस कुमार की हत्या कर दी गई. साक्ष्य छिपाने के लिए शव को सकरी नदी किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया और मोबाइल फोन तोड़कर रास्ते में फेंक दिया गया था. 22 मई को निरुद्ध किशोरों की निशानदेही पर शव बरामद किया गया.