लेवी न देने पर बेस कैंप फूंकने वाला नक्सली चढ़ा पुलिस के हत्थे, 8 साल से फरार था बिहारी रवानी

Nawada News: नवादा पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्षों से फरार चल रहे एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहारी रवानी उर्फ श्याम बिहारी चंद्रवंशी (पिता- स्व. शंकर रवानी), निवासी जुझारपुर, थाना गोह, जिला औरंगाबाद के रूप में हुई है.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित नक्सली गया जिले में अपने गांव में छिपा हुआ है. इसके बाद नवादा पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमन के निर्देश पर एसटीएफ, जिला आसूचना इकाई और सिरदला थाना की एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे सिरदला थाना पुलिस को सौंप दिया गया.

आरोपी बिहारी रवानी के खिलाफ नवादा सहित बिहार के कई थानों में नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामले दर्ज हैं. वर्तमान गिरफ्तारी सिरदला थाना कांड संख्या 264/16 के तहत की गई है. यह मामला 3 नवंबर 2016 का है, जब तिलैया-कोडरमा रेलखंड पर निर्माणाधीन खरौंध रेलवे स्टेशन के बेस कैंप पर भाकपा (माओवादी) के नक्सलियों ने हमला किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस हमले के दौरान नक्सलियों ने लेवी नहीं देने पर ठेकेदारों और मजदूरों के साथ मारपीट की थी. उन्होंने गोलीबारी भी की और पोकलेन मशीन, स्कॉर्पियो समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था. इस घटना के बाद पुलिस ने 63 नक्सलियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहारी रवानी इस घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी उपलब्धि मान रही है.

इससे पहले भी इस मामले में 9 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हाल ही में एसटीएफ और सिरदला पुलिस ने इंद्रजीत महतो उर्फ पंकज उर्फ पप्पू और संतोष चौधरी को अरवल जिले से गिरफ्तार किया था.

इस ताजा कार्रवाई के साथ अब तक इस मामले में कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस का कहना है कि फरार अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: 'भाई 5 हजार दे दो, नहीं तो मेरी...', शादी के 3 साल बाद हो गई खुशबू की मौत