Nawada News: गला रेता, 2 हिस्सों में काटी बॉडी, शव को डीजल डालकर जलाया, डॉक्टर की निर्मम हत्याकांड में 9 गिरफ्तार

Nawada Doctor Murder Case: नवादा में 22 जनवरी की रात को एक ग्रामीण डॉक्टर की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड का अब पुलिस ने खुलासा करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है. बता दें कि नवादा जिले के रोह थाना अंतर्गत कोशी गांव में 22 जनवरी की रात को एक ग्रामीण डॉक्टर (प्रैक्टिशनर) अशोक मिस्त्री (45 वर्ष) की निर्मम हत्या का मामला सनसनीखेज बना हुआ था. एसपी अभिनव धीमान ने पत्रकारों को बताया कि अपराधियों ने चाकू से गला रेतकर हत्या की, शव को दो हिस्सों में काटा, डीजल डालकर जला दिया और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की. पुलिस की तेज जांच और SIT की कार्रवाई से अब तक 9 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 1 विधि-विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है.

घटना का पूरा विवरण

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि 22 जनवरी की शाम को गोड़ीहारी गांव के अशोक मिस्त्री अपनी क्लिनिक बंद कर घर लौट रहे थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे. अगले दिन 23 जनवरी को कोशी गांव के निकट बधार गेहूं के खेत में उनका अधजला और क्षत-विक्षत शव मिला. शव गर्दन से कमर तक जला हुआ था, दो हिस्सों में कटा हुआ था. मृतक की पत्नी सुगिया देवी के आवेदन पर रोह थाना कांड संख्या 30/26 दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी अभिनव धीमान के निर्देश में SIT गठित की गई. सीडीपीओ हुलास कुमार ने जांच में CCTV, डॉग स्क्वॉड, तकनीकी साक्ष्य (मोबाइल, बैंक ट्रांजेक्शन) और पूछताछ से खुलासा हुआ कि हत्या का मुख्य मकसद पैसे का लालच था. मृतक के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर निकाले गए थे. मुख्य हमलावरों ने मृतक के मोबाइल से ट्रांसफर किया और अन्य सहयोगियों की मदद ली.

एसपी अभिनव धीमान ने किया खुलासा

एसपी ने बताया कि आलोक राज उर्फ मिथलेश, टिंकू यादव और तबरेज आलम (पिछले साल जेल में साथ थे) ने मृतक की गतिविधियों पर नजर रखी. 22 जनवरी रात मौका देखकर टिंकू, आलोक और एक किशोर ने चाकू से गला रेतकर हत्या की. शव पर डीजल डालकर जलाया और मोबाइल लेकर फरार हुए. अगले दिन मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर अन्य अभियुक्तों ने निकासी की.

गिरफ्तार अभियुक्तों की लिस्ट

एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि इस घटना में तीन अभियुक्त पंजाब और 6 नवादा जिले के रहने वाले हैं. एसपी ने बताया कि अभियुक्त रिकी पटेल (पिता- भगवान दास), दीपू उर्फ दीपक कुमार (पिता- रमेश कुमार) और रजनीश सिंह उर्फ सेठी (पिता- बिंदर सिंह) पंजाब के मोगा जिले के निवासी हैं. वहीं मो. तबरेज आलम (पिता: मो. गयास, ग्राम मसुदा, वारिसलीगंज, नवादा) प्रदुम कुमार (पिता: सुनिल कुमार, ग्राम कुज्झा, रोह, नवादा), रोहित कुमार (पिता: संतोष कुमार, ग्राम मायापुर, रोह, नवादा), शिवम कुमार (पिता: राकेश बिहारी, ग्राम लालविगहा, काशीचक, नवादा) आदर्श कुमार उर्फ चाटो (पिता: सुरेश प्रसाद, ग्राम झौर, वारिसलीगंज, नवादा) और आलोक राज उर्फ मिथलेश (पिता: बिंदी यादव, ग्राम गोड़ियारी, रोह, नवादा) गिरफ्तारी की गई है. अभियुक्त के पास से मृतक का बैग और 05 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि कई अभियुक्तों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है. अभियुक्त तबरेज आलम पर वारिसलीगंज थाना कांड 530/25, अभियुक्त आलोक राज पर रोह थाना कांड 158/25 और 164/25, अभियुक्त टिंकू यादव पर आर्म्स एक्ट सहित कई पुराने कांड दर्ज हैं. एसपी के मुताबिक, पुलिस सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज रही है. शेष फरार आरोपियों की तलाश जारी है. जांच से साइबर ठगी का कनेक्शन भी सामने आया है, जिस पर आगे की कार्रवाई हो रही है.यह जघन्य अपराध इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरा मामला सुलझ जाएगा.

रिपोर्ट- यशवंत