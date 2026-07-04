/नवादाः पूजा को पुलिस भी नहीं बचा सकी! सनकी पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला

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नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के खानापुर गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई. एक सनकी पति ने अपनी ससुराल पहुंचकर 27 वर्षीय पत्नी पूजा कुमारी की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. बीच-बचाव करने आए पूजा के भाई को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
पति से एक दिन पहले पुलिस ने बचाया था
मृतका पूजा की शादी 2018 में चैनपुरा निवासी चंद्र मौली सिंह से हुई थी. दंपती की एक बेटी भी है. चैनपुरा में पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. मारपीट से डरी पूजा ने खुद को कमरे में बंद कर स्थानीय थाना पुलिस को फोन किया था. उसने कहा था कि मुझे पति से बचा लीजिए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूजा को पति से छुड़ाकर मायके खानापुर गांव छोड़ दिया था.
दूसरे दिन पति ससुराल पहुंचकर किया हमला
मृतक के पति आरोपी चंद्र मौली सिंह खानापुर स्थित ससुराल पहुंच गया. उसने अचानक पूजा पर चाकू से कई वार कर दिए. चीख-पुकार सुनकर पूजा का भाई बचाने दौड़ा तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया. परिजन दोनों को तुरंत वारिसलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने पावापुरी विम्स रेफर कर दिया. पावापुरी में इलाज के दौरान पूजा की मौत हो गई. भाई को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.
मृतका के पिता उपेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था और 10 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. उन्होंने कहा कि विवाद होने के बाद उनकी बेटी मायके में रह रही थी. और पूजा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसका पति चंद्रमौली सिंह अचानक पहुंचा और उस पर चाकू से कई वार कर दिए. जिससे उसकी मौत हो गई
आरोपी गिरफ्तार, चाकू बरामद
घटना की सूचना मिलते ही वारिसलीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति चंद्र मौली सिंह को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है.
रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा