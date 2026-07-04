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नवादाः पूजा को पुलिस भी नहीं बचा सकी! सनकी पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला

Nawada Crime News: वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के खानापुर गांव में एक सनकी पति ने अपनी ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी पूजा कुमारी की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. मृतका ने कुछ दिन पहले ही पुलिस से मदद मांगी थी, जिस पर पुलिस ने उसे मायके खानापुर गांव छोड़ दिया था.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 04, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:07 AM IST
नवादाः पूजा को पुलिस भी नहीं बचा सकी! सनकी पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला
Image Credit: सनकी पति ने ससुराल पहुंचकर पत्नी को चाकू से गोदकर मार डाला (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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