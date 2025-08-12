Nawada Encounter: बिहार में एक और एनकाउंटर, नवादा पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में मारी गोली
Nawada Encounter: बिहार में एक और एनकाउंटर, नवादा पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में मारी गोली

Nawada Police Encounter: मुठभेड़ के दौरान घायल अपराधी की पहचान गया जिले के निखिल कुमार के रूप में हुई है. विम्स पावापुरी में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, अभियुक्त दरबार चौक स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई लूट के प्रयास में शामिल था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:52 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Nawada Police Encounter: बिहार में इस वक्त पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. ताजा घटना नवादा से सामने आई है. यहां नवादा पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है. जिसमें एक गोली अपराधी के पैर में लगी है. घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के ममंझवे पहाड़ी के पास हुई. पुलिस ने बताया कि बीती 25 जुलाई को हिसुआ के दरबार चौक स्थित इलेक्ट्रिक व्यवसाई नीरज प्रकाश के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई लूट के प्रयास में शामिल अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है. जिसका सिसिटीवी फुटेज भी सामने आया था. उसी के आधार पर कुछ अपराधियों की पहचान हुई थी.जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की गई थी. इस कार्रवाई के दौरान 4 अगस्त को गोली कांड में संलिप्त दो अपराधी को गिरफ्तार किया गया था. 

गिरफ्तार अपराधी अभिषेक और आयुष से पूछताछ के क्रम में बताया था कि इसमें पांच अपराधी और शामिल हैं. इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी. मुठभेड़ के दौरान घायल अपराधी की पहचान गया जिले के निखिल कुमार के रूप में हुई है. नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि अपराधी को जब हिसुआ पुलिस और एसटीएफ गिरफ्तार कर थाने लाई तो पूछताछ के दौरान जब उसे हथियार के बारे में पूछा गया तो उसने हथियार को मंझवे पहाड़ के समीप छुपाने की बात कही. पुलिस जब उसे मंझवे पहाड़ के समीप लेकर गई तो हथियार खोजने के बाद उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जिससे उसके दाहिने पैर में एक गोली जा लगी. 

ये भी पढ़ें- बिहार में फिर एनकाउंटर, गोपालगंज में पुलिस मुठभेड़ में विकास कुशवाहा को लगी गोली

फिलहाल उसका इलाज नवादा सदर अस्पताल में किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे विम्स पावापुरी रेफर कर दिया है. इस मामले में अन्य अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की एसपी ने बात कही.इस पूरे मामले में कील 6 अपराधियों की शिनाख़्त हो चुकी है जिसमे दो अपराधियों की गिरफ्तारी पूर्व में ही हो चुकी है और 3 अपराधी अभी भी फरार चल रहे है. फिलहाल घटना स्थल पर नवादा एसपी अभिनव धीमान अपने पूरे दल बल के साथ पहुँच पूरे मामले की जानकारी ले रहे है.वही फोरेन्स्की की टीम घटनास्थल पर जरूरी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है.

रिपोर्ट- यशवंत

Nawada Newsencounter

