दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात

Nawada News: नवादा जिल के पकरीबरावां प्रखंड के धमौल थाना की पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गुलगुलिया गिरोह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इन 15 लोगों में से चार विधि निरुद्ध बालक (Child Under Legal Custody) भी शामिल हैं.

थानाध्यक्ष हिमांशु पप्पू ने बताया कि गुरुवार रात को निकली पुलिस गश्त टीम को सूचना मिली कि क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गुलगुलिया गिरोह के सदस्य लक्ष्मीपुर में ठहरे हुए हैं. जैसे ही पुलिस वहां पहुंची ये लोग भागने लगे. पुलिस ने खदेड़कर उन्हें पकड़ा. पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से जब गहन पूछताछ की तो बताया कि उनके गिरोह के अन्य दस सदस्य पकरीबरावां थाना क्षेत्र के कचना मोड़ के पास है, जो बुधौली की ओर बढ़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जानकारी के बाद तुरंत वहां पुलिस पहुंची. वहां से पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार लोगों में बिट्टू कुमार उर्फ बिट्टू खरवार नोनाडीह थाना ततारी जिला भोजपुर, पेशन खरवार थाना कछवा जिला रोहतास, शेखर गुलगुलिया कलेर मोड़ थाना मगध मेडिकल गयाजी, कुंदन कुमार उर्फ कुंदन चौधरी रामपुर थाना करपी जिला अरवल, रंजन कुमार उर्फ रंजन खरवार हसवाडीह थाना पीरो जिला भोजपुर के हैं.

इसके अलावा गौतम कुमार खरवार अकोढ़ीगोला थाना जिला रोहतास, सुनील चौधरी, बेलाडीह थाना वेला गयाजी, सुनील खरवार कछवा जिला रोहतास, कुकुआ खरवार बारूण जिला औरंगाबाद, अमित लाल खरवार थाना अकोढ़ीगोला जिला रोहतास, देहाती उर्फ गोहाठी कुमार, कछवा जिला रोहतास, बजरंगी गुलगुलिया, हुलासगंज जिला जहानाबाद, कॉलेज गुलगुलिया कछवा जिला रोहतास, कमलेश खरवार कछवा रोहतास और नंदुखरवार कुछवा रोहतास शामिल हैं.

पकरीबरावां एसडीपीओ ने पूरे मामले का खुलासा किया. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए है, जो चोरी करने में इस्तेमाल करते थे. यह गिरोह पूरे जिले में सक्रिय था. हाल के ही दिनों में जिले के रजौली, हिसुआ, मुफस्सिल एवं अन्य इलाके में इन्होंने ने इस घटना को अंजाम दिया था.

पकरीबरावां एसडीपीओ राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि चोरी किये गए आभूषण भी बरामद हुए हैं. बताया गया कि ये कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे. पुलिस अन्य जिलों में इनके चोरी से जुड़े जानकारी ले रही है. पुलिस गिरफ्तारी लोगों से गहन पूछताछ कर रही है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

