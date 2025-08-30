दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901993
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात

Bihar Crime News: नवादा पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गुलगुलिया गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये जिले के कई इलाके में टीम बनाकर चोरी करते थे. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 30, 2025, 07:04 AM IST

Trending Photos

नवादा पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश
नवादा पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश

Nawada News: नवादा जिल के पकरीबरावां प्रखंड के धमौल थाना की पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गुलगुलिया गिरोह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. इन 15 लोगों में से चार विधि निरुद्ध बालक (Child Under Legal Custody) भी शामिल हैं. 

थानाध्यक्ष हिमांशु पप्पू ने बताया कि गुरुवार रात को निकली पुलिस गश्त टीम को सूचना मिली कि क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गुलगुलिया गिरोह के सदस्य लक्ष्मीपुर में ठहरे हुए हैं. जैसे ही पुलिस वहां पहुंची ये लोग भागने लगे. पुलिस ने खदेड़कर उन्हें पकड़ा. पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से जब गहन पूछताछ की तो बताया कि उनके गिरोह के अन्य दस सदस्य पकरीबरावां थाना क्षेत्र के कचना मोड़ के पास है, जो बुधौली की ओर बढ़ रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि जानकारी के बाद तुरंत वहां पुलिस पहुंची. वहां से पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार लोगों में बिट्टू कुमार उर्फ बिट्टू खरवार नोनाडीह थाना ततारी जिला भोजपुर, पेशन खरवार थाना कछवा जिला रोहतास, शेखर गुलगुलिया कलेर मोड़ थाना मगध मेडिकल गयाजी, कुंदन कुमार उर्फ कुंदन चौधरी रामपुर थाना करपी जिला अरवल, रंजन कुमार उर्फ रंजन खरवार हसवाडीह थाना पीरो जिला भोजपुर के हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा गौतम कुमार खरवार अकोढ़ीगोला थाना जिला रोहतास, सुनील चौधरी, बेलाडीह थाना वेला गयाजी, सुनील खरवार कछवा जिला रोहतास, कुकुआ खरवार बारूण जिला औरंगाबाद, अमित लाल खरवार थाना अकोढ़ीगोला जिला रोहतास, देहाती उर्फ गोहाठी कुमार, कछवा जिला रोहतास, बजरंगी गुलगुलिया, हुलासगंज जिला जहानाबाद, कॉलेज गुलगुलिया कछवा जिला रोहतास, कमलेश खरवार कछवा रोहतास और नंदुखरवार कुछवा रोहतास शामिल हैं. 

पकरीबरावां एसडीपीओ ने पूरे मामले का खुलासा किया. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए है, जो चोरी करने में इस्तेमाल करते थे. यह गिरोह पूरे जिले में सक्रिय था. हाल के ही दिनों में जिले के रजौली, हिसुआ, मुफस्सिल एवं अन्य इलाके में इन्होंने ने इस घटना को अंजाम दिया था.

यह भी पढ़ें: नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया मोहम्मद जावेद, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक्स खंगाल रही पुलिस

पकरीबरावां एसडीपीओ राकेश कुमार भास्कर ने बताया कि चोरी किये गए आभूषण भी बरामद हुए हैं. बताया गया कि ये कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे. पुलिस अन्य जिलों में इनके चोरी से जुड़े जानकारी ले रही है. पुलिस गिरफ्तारी लोगों से गहन पूछताछ कर रही है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें:नक्सलियों ने छुपाकर रखे थे एके-47 के 175 जिंदा कारतूस, पुलिस और STF ने किया बरामद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nawada PoliceBihar News

Trending news

Nawada Police
दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
Bihar News
सहायक अभियंता के कई ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, काली कमाई का पर्दाफाश
Bihar News
वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में बिहार के 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे 4 सदस्य
Vande Bharat Express
बिहारवासियों को बड़ी सौगात, पटना-अयोध्या और पूर्णिया-दानापुर के लिए वंदे भारत
Munger News
Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक
Katihar News
कटिहार के रिहायशी इलाके में घुसा भेड़िया, आधा दर्जन लोग जख्मी
Muzaffarpur News
महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई
Prashant Kishor
'सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, पीएम को गाली देने वालों को सजा मिले': प्रशांत किशोर
Bihar Chunav GK
Bihar Chunav GK: सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे?
Amrapali Dubey news
आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, जीता फैंस का दिल
;